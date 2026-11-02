Kicillof enviará nuevos pliegos al Senado para cubrir vacantes en la Justicia bonaerense

El gobernador realizó el anuncio durante una reunión con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense. También analizaron el funcionamiento del sistema de justicia y el respaldo institucional a las acciones de la Provincia ante la Corte Suprema.

El gobernador anunció que remitirá nuevas propuestas para cubrir cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial provincial. Lo hizo durante una reunión con las autoridades del Colegio de Magistrados, en la que también se abordó el funcionamiento del sistema judicial y la relación de la Provincia con la Corte Suprema.

Axel Kicillof anunció el envío de nuevos pliegos al Senado bonaerense para cubrir vacantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La decisión fue comunicada durante un encuentro con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

La reunión se realizó este lunes y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y del asesor general de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Santiago Pérez Teruel.

Durante el encuentro se analizaron cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema de justicia y la colaboración entre las instituciones. En ese marco, el mandatario provincial informó que avanzará con la remisión de nuevas propuestas al Senado para completar cargos que permanecen vacantes.

El respaldo del Colegio de Magistrados ante la Corte Suprema

Otro de los temas abordados fue la situación de las acciones que la Provincia lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al respecto, las autoridades del Colegio de Magistrados expresaron su respaldo a las presentaciones impulsadas por el Gobierno bonaerense y manifestaron su compromiso de acompañarlas.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer los canales de diálogo y la colaboración institucional entre el Poder Ejecutivo provincial y la representación de magistrados y funcionarios judiciales.