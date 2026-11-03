Lollapalooza 2027 en San Isidro: habilitaron las entradas por día y confirmaron la grilla completa

El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. La organización confirmó la programación de sus cinco escenarios y habilitó la venta de entradas individuales por jornada.

El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene su programación completa y habilitó la venta de entradas por jornada para su próxima edición en el Hipódromo de San Isidro. El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo, con 75 proyectos musicales distribuidos en cinco escenarios.

La organización confirmó una grilla que tendrá a The Killers, Travis Scott, TINI, Charli xcx, David Guetta, The Prodigy y Queens of the Stone Age entre sus principales figuras internacionales.

Los tickets diarios ya se pueden comprar a través de AllAccess, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. También continúa disponible el abono general para las tres jornadas.

Qué artistas tocarán el viernes 12 de marzo

La primera jornada tendrá como principales nombres a The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy.

La banda estadounidense liderada por Brandon Flowers regresará al país con canciones como Mr. Brightside y Somebody Told Me. También estarán los irlandeses de Fontaines D.C., que llegarán después de la repercusión de su álbum Romance, y The Prodigy, con su propuesta de electrónica y rock.

Entre los artistas argentinos estará Dillom. La programación del viernes también incluye a RAYE, Malcom Todd, ADÉLA, Ela Taubert, Princesa Alba, Natalia Lacunza y Midnight Generation.

En el segmento electrónico se presentarán Marlon Hoffstadt, conocido como Daddy Trance, Boys Noize, Mind Enterprises y AYYBO.

La grilla se completa con Folgar, Santos Bravos, Kchiporros, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.

Travis Scott y TINI encabezan el sábado

El sábado 13 tendrá como figuras centrales a Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age.

El rapero estadounidense regresará a la Argentina con un espectáculo asociado a la escala audiovisual de sus giras internacionales. TINI será una de las principales representantes locales de la jornada, mientras que la banda liderada por Josh Homme aportará su repertorio de rock alternativo y stoner rock.

También actuarán Rawayana, Geese, SLAYYYTER y Un Poco de Ruido, el ciclo vinculado a la cumbia que trasladó su formato de streaming a los eventos masivos.

La programación electrónica incluirá a Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga. Además, estarán Francisca Valenzuela, Julia Wolf, Die Spitz, Mateo Dufour Live, Yorghaki, Juana Rozas y Broke Carrey.

Completan el sábado Angine de Poitrine, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola.

Charli xcx y David Guetta cerrarán el festival

La última jornada, el domingo 14 de marzo, tendrá como principales figuras a Charli xcx y David Guetta.

La cantante británica llegará con el impacto de su etapa asociada a BRAT y la publicación de Music, Fashion, Film. Por su parte, el DJ y productor francés será uno de los protagonistas del cierre con su repertorio de música electrónica.

El domingo también contará con Cage the Elephant, Dominic Fike, Sombr, Lola Young, Leon Bridges y Usted Señalemelo, entre otros artistas.

La programación se completa con The Avalanches, Boy Harsher, Snow Strippers, K4OS, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo y Juan Hansen Live.

También se presentarán TOMORA, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona.

Las tres jornadas podrán seguirse además a través de Flow, que transmitirá presentaciones de los distintos escenarios y contenidos vinculados al festival.