Más de 2,5 millones de alumnos reciben asistencia alimentaria en las escuelas bonaerenses: cuánto invierte la Provincia

El Servicio Alimentario Escolar alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes en 11.739 establecimientos. Los datos fueron presentados en un congreso latinoamericano de nutrición realizado en Chile, donde también se expusieron las políticas destinadas a la primera infancia.

El Servicio Alimentario Escolar (SAE) alcanza actualmente a más de 2,5 millones de estudiantes de la provincia de Buenos Aires y funciona en 11.739 establecimientos educativos. Para sostener esta política, el Gobierno bonaerense destinó durante 2026 una inversión mensual superior a los $70.000 millones, según los datos presentados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un congreso latinoamericano realizado en Chile.

La exposición también permitió mostrar el alcance de las políticas alimentarias destinadas a la primera infancia y las acciones desarrolladas junto a UNICEF para mejorar la calidad nutricional en espacios de cuidado infantil.

La presentación estuvo a cargo de Lucía Cacciutto, directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos de la cartera que conduce Andrés Larroque, durante el XXI Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN 2026), que se realizó entre el 25 y el 29 de octubre en Santiago de Chile.

Equipamiento, capacitación y seguimiento nutricional en las escuelas

Entre los datos expuestos sobre el SAE, la Provincia destacó la incorporación de equipamiento para cocinas y comedores escolares. Hasta el momento, la entrega alcanzó a más de 8.000 establecimientos educativos, con una inversión acumulada superior a los $10.000 millones.

El programa también contempla capacitación permanente para el personal auxiliar y acompañamiento de profesionales especializados en nutrición.

En ese marco funciona Nutricionistas en Territorio, una iniciativa que cuenta con profesionales distribuidos en las 25 regiones educativas. Su tarea consiste en asesorar a los equipos locales, supervisar la implementación de los menús y trabajar para mejorar la calidad nutricional de las prestaciones.

El fortalecimiento del servicio alimentario escolar forma parte de las políticas que la Provincia desarrolla desde 2020.

El trabajo con UNICEF en los espacios de primera infancia

Otro de los ejes presentados en Chile fue la experiencia conjunta con UNICEF para mejorar los entornos alimentarios en las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), espacios destinados al cuidado y la atención integral de niñas y niños.

Estas acciones se complementan con la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), que busca fortalecer las políticas locales de protección de derechos y las capacidades de los gobiernos municipales.

La propuesta apunta a generar mejores condiciones para una alimentación adecuada desde los primeros años de vida, mediante la articulación entre el Estado provincial, los municipios y organismos internacionales.

La experiencia bonaerense en un congreso regional

El encuentro se desarrolló en Santiago de Chile bajo el lema “Transformando los sistemas alimentarios en América Latina: de la evidencia a la acción” y reunió a especialistas, investigadores, representantes gubernamentales y organismos internacionales.

La participación de la Provincia permitió presentar las políticas de alimentación escolar y primera infancia que impulsa la gestión de Axel Kicillof, con eje en la cobertura del SAE, la calidad nutricional de las prestaciones y el trabajo en los espacios de cuidado infantil.

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