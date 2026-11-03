Juegos Argentinos Urbanos 2026: la delegación bonaerense terminó primera con 22 medallas

La delegación bonaerense, integrada por 51 deportistas, consiguió 11 medallas de oro, ocho de plata y tres de bronce en la primera edición del certamen, disputado en Malvinas Argentinas con representantes de 22 provincias.

La delegación de la Provincia de Buenos Aires se quedó con el primer puesto de los Juegos Argentinos Urbanos 2026, disputados en Malvinas Argentinas, al finalizar la competencia con 22 medallas: 11 de oro, ocho de plata y tres de bronce. El equipo bonaerense, integrado por 51 deportistas, superó en el medallero a las representaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

La primera edición de los JAUR reunió a más de 700 participantes de 22 provincias y tuvo nueve disciplinas deportivas. El certamen se desarrolló durante cuatro jornadas en el Predio Municipal, ubicado en el ex Batallón 601, con organización del Comité Olímpico Argentino.

Ajedrez, una de las disciplinas destacadas de Buenos Aires

Una parte importante de la cosecha bonaerense llegó a través del ajedrez, tanto en las categorías femenina y masculina como en la modalidad mixta.

Entre los deportistas más destacados estuvieron María José Campos, abanderada de la delegación, y Cristian Dolezal, quienes consiguieron tres medallas de oro cada uno. Además, obtuvieron otras cuatro preseas en competencias por equipos.

El resultado permitió a Buenos Aires cerrar la primera edición de los Juegos en lo más alto del medallero, con una diferencia marcada por las 11 medallas doradas conseguidas durante las jornadas de competencia.

Nueve disciplinas y más de 700 participantes

Los Juegos Argentinos Urbanos incluyeron skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX y baseball 5.

La propuesta reunió disciplinas de distintas características y convocó a jóvenes deportistas de todo el país durante cuatro días de actividades en Malvinas Argentinas.

Además de las competencias, el predio contó con propuestas recreativas y culturales abiertas a la comunidad. Hubo espectáculos en vivo, batallas de freestyle, recitales, actividades de iniciación deportiva, espacios de grafitis, food trucks y un Fan Fest.

El acompañamiento a la delegación bonaerense

La representación provincial contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes.

Durante el desarrollo del certamen estuvieron presentes el subsecretario Cristian Cardozo, el director provincial de Torneos y Eventos Deportivos, Diego Pedrós, y el director de Desarrollo Deportivo, Alejandro Sione.

La delegación bonaerense estuvo integrada por 51 deportistas provenientes de distintos puntos del territorio provincial y terminó como la mejor representación de la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos.