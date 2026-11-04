Alpine apelará la sanción a Colapinto y buscará que recupere los puntos en México

La escudería francesa buscará reabrir el expediente ante la FIA mediante un recurso de Derecho a Revisión. Presentará nuevas pruebas técnicas y se apoyará en el antecedente favorable de Pierre Gasly en Mónaco.

La posibilidad de recuperar los puntos que perdió en el Gran Premio de México quedó abierta para Franco Colapinto. Alpine prepara una presentación formal ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para intentar revertir la sanción de diez segundos que hizo caer al argentino del octavo al decimoquinto puesto.

La estrategia del equipo francés será recurrir al mecanismo de Derecho a Revisión, un procedimiento que permite solicitar la reapertura de un expediente cuando se presentan elementos nuevos que no fueron considerados durante el análisis original.

El objetivo es demostrar que Colapinto no incumplió las condiciones de circulación durante el sector neutralizado por una bandera amarilla. La discusión gira alrededor de un punto del reglamento que Alpine considera ambiguo: la exigencia de reducir la velocidad lo "suficiente", sin que exista una referencia precisa que determine cuánto representa esa reducción.

Las pruebas que presentará Alpine

Para sostener el reclamo, la escudería reunió información de telemetría, imágenes propias y declaraciones de los mecánicos. También buscará respaldar su posición con un dato de la secuencia del accidente: Colapinto fue el primer piloto en atravesar el sector afectado tras el choque entre Oscar Piastri, de McLaren, y George Russell, de Mercedes.

La FIA suele dar por cerrados los expedientes una vez que los comisarios resuelven las sanciones. Por eso, Alpine deberá demostrar que los elementos que aporte tienen relevancia suficiente para justificar una nueva evaluación de lo ocurrido en México.

El antecedente de Gasly que ilusiona a Colapinto

El equipo francés ya consiguió un resultado favorable mediante este mismo mecanismo durante el Gran Premio de Mónaco.

En aquella oportunidad, Pierre Gasly recibió dos penalizaciones de cinco segundos que lo dejaron sin el tercer puesto que había conseguido en pista. Sin embargo, Alpine presentó nuevas pruebas técnicas relacionadas con la medición de velocidad y logró que la FIA anulara los castigos originales.

De esa manera, Gasly recuperó el podio después de la revisión. Ahora, la escudería intentará repetir el procedimiento para que Colapinto también pueda recuperar lo perdido en los escritorios, aunque el resultado dependerá de que los comisarios acepten revisar la decisión y consideren suficientes los nuevos elementos.