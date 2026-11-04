Las iglesias evangélicas de Tigre celebraron su día con música y actividades en el MAT

El festival organizado por las Iglesias Unidas de Tigre y el Municipio reunió a distintas congregaciones en los jardines del Museo de Arte Tigre. La jornada combinó expresiones religiosas y actividades culturales con un reconocimiento a la tarea comunitaria de las instituciones.

Las Iglesias Unidas de Tigre destacaron su trabajo en educación, salud y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad durante la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas, que reunió a distintas congregaciones en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT).

El encuentro incluyó presentaciones de danza, música en vivo y propuestas para toda la familia. También contó con la participación del intendente Julio Zamora, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y representantes de las comunidades religiosas del distrito.

El presidente del Consejo de las Iglesias Unidas, Matías Flores, explicó que la tarea de las congregaciones excede el ámbito religioso y tiene presencia en diferentes aspectos de la vida comunitaria.

“La Iglesia trabaja para la comunidad en distintos aspectos que tienen que ver con la educación, la salud y el apoyo a vecinos y vecinas en estados de vulnerabilidad. Agradecemos mucho al intendente Julio Zamora por el espacio que nos brindaron para realizar la actividad y expresar nuestra fe”, expresó.

Una jornada de encuentro en los jardines del MAT

La actividad comenzó con una caminata por la calle Lavalle hasta el ingreso al predio del Museo de Arte Tigre. Una vez allí, integrantes de distintas iglesias de la ciudad participaron de muestras de danza y espectáculos musicales.

Durante la jornada, Zamora destacó la participación de las organizaciones religiosas y el vínculo con las instituciones locales.

“Es un orgullo abrir las puertas de este espacio para las iglesias. En cada uno de los rincones de Tigre está la acción de las organizaciones de la comunidad. Es importante trabajar en conjunto y que podamos dialogar. El Municipio impulsó la Mesa Interreligiosa en la región. En Tigre somos uno solo”, señaló el intendente.

Como parte de la celebración, el jefe comunal y su equipo entregaron una placa conmemorativa a representantes de las Iglesias Unidas de Tigre.

El Día de las Iglesias Evangélicas se conmemora cada 31 de octubre en todo el país. En Tigre, la fecha tuvo como escenario los jardines del MAT, donde las congregaciones compartieron sus expresiones culturales y religiosas con la comunidad.