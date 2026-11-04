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Juan Cervetto participó de los actos por los 99 años de Don Torcuato

Juan Cervetto participó de los actos por los 99 años de Don Torcuato
El concejal Juan José Cervetto participó de las actividades conmemorativas, que incluyeron un homenaje en Plaza Alvear y un encuentro organizado por el Instituto de Historia de Don Torcuato en el Centro de Jubilados San Marcelo.

Don Torcuato comenzó a transitar el camino hacia su centenario con la celebración de los 99 años de la localidad. Entre las actividades conmemorativas participó el concejal Juan José Cervetto, quien acompañó los actos y los homenajes realizados junto a vecinos, instituciones y referentes de la comunidad.


Uno de los encuentros centrales tuvo lugar en el Centro de Jubilados San Marcelo, donde se desarrolló una actividad organizada por el Instituto de Historia de Don Torcuato. Allí, Cervetto estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo y destacó la importancia de las instituciones intermedias en la preservación de la memoria y la identidad local.


La jornada también incluyó un homenaje al legado histórico de la ciudad, con una entrega floral y una tarjeta conmemorativa en reconocimiento a la labor que desarrolla el Instituto de Historia.


Homenajes y preparativos para el centenario


Los actos por el 99º aniversario también tuvieron como escenario la emblemática Plaza Alvear, donde se realizaron actividades conmemorativas en el marco de la celebración.


La fecha marcó además el comienzo de la cuenta regresiva hacia los 100 años de Don Torcuato. De cara al próximo aniversario, las instituciones locales y distintos referentes de la comunidad proyectan una agenda de encuentros y actividades que tendrá su punto culminante en el festejo central del centenario.

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