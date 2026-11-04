Un hombre armado agredió a un vecino en Tigre y fue detenido

El episodio ocurrió durante la madrugada en Tigre centro. Los operadores del sistema de monitoreo detectaron la confrontación y activaron un operativo que terminó con la detención del sospechoso en Chile y Luis Pereyra.

Un hombre armado fue detenido en Tigre centro después de protagonizar una confrontación con un vecino durante la madrugada. El episodio fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuyos operadores alertaron a las fuerzas de seguridad para interceptarlo.

El procedimiento se realizó en el cruce de las calles Chile y Luis Pereyra, donde agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires redujeron al sospechoso.

Durante la requisa, los efectivos encontraron un arma de fuego lista para ser utilizada y la secuestraron. Tras el operativo, el hombre quedó a disposición de la Justicia.

La intervención se inició cuando los operadores de la central de monitoreo observaron que el individuo discutía con otra persona mientras llevaba el arma. A partir de esa detección, activaron el protocolo para localizarlo e impedir que la situación continuara.