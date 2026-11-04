Kicillof presentó el operativo de seguridad y salud por la visita del papa León XIV

El dispositivo abarcará las actividades previstas en Claypole y Luján e incluirá recursos sanitarios, fuerzas de seguridad y asistencia a los fieles. La presentación se realizó junto al arzobispo Jorge Eduardo Scheinig y el intendente Leonardo Boto.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegará un operativo especial de seguridad, salud y asistencia para recibir al papa León XIV durante sus actividades en Claypole y Luján. El dispositivo contará con 12.000 efectivos de seguridad, más de 1.200 trabajadores sanitarios, 45 ambulancias y alrededor de 30.000 servidores entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios.

El esquema fue presentado este miércoles por el gobernador Axel Kicillof en el Museo de Bellas Artes de Luján, durante un encuentro del que participaron el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Leonardo Boto.

La planificación contempla dos dispositivos especiales para acompañar las actividades papales, con recursos destinados tanto a la atención médica como a la organización de la circulación y el cuidado de los fieles.

En materia sanitaria, habrá ocho unidades móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia y cuatro hospitales de campaña. También estarán disponibles dos helicópteros sanitarios.

El operativo de seguridad incluirá el despliegue de 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros. A esto se sumarán más de 10.000 voluntarios, 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para transmitir las actividades.

Alonso explicó que la organización involucra a distintas áreas del gabinete provincial y estimó que participarán “alrededor de 30.000 servidores, entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios”. Según indicó, el propósito es que los fieles puedan asistir a las actividades “con todas las condiciones de seguridad y atención necesarias”.

Kicillof destacó el significado de la visita papal

Durante la presentación, Kicillof sostuvo que la llegada del Pontífice representa un acontecimiento histórico para la provincia y destacó el significado espiritual y social del encuentro.

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV: queremos darle la bienvenida, agradecer su visita y transmitirle el cariño, el respeto y la esperanza con que lo recibirá todo el pueblo bonaerense”, afirmó.

El gobernador también vinculó la visita con el legado de Francisco y el mensaje que dejó durante su pontificado. “León XIV recoge y continúa el enorme legado de nuestro papa Francisco, que llevó al mundo un mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes”, expresó.

En ese sentido, agregó: “Francisco no pudo regresar a la Argentina, pero estamos seguros de que en estos días sus luchas, su recuerdo y su mensaje van a estar más vivos que nunca”.

Kicillof también planteó que el mensaje del actual Pontífice adquiere relevancia frente al escenario de desigualdad y violencia. “No podemos acostumbrarnos a la injusticia, naturalizar la crueldad, ni construir una sociedad basada en la indiferencia y el abandono de los más vulnerables”, señaló.

El mensaje del arzobispo y la organización en Luján

Por su parte, Scheinig destacó el sentido religioso del encuentro y convocó a los fieles a participar de las actividades en Luján.

“La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones”, manifestó.

El arzobispo también invitó a los asistentes a participar del encuentro: “Traigan a Luján el corazón cargado de peticiones y disfruten de este encuentro histórico donde la Virgen, el Papa y el pueblo creyente serán los protagonistas”.

El intendente Boto, en tanto, destacó el trabajo de organización que se lleva adelante en la ciudad para recibir a los visitantes y facilitar el acceso a las actividades.

“Esta jornada va a quedar en la historia de Luján y de la provincia de Buenos Aires: vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad”, afirmó.

Además, señaló que se trabaja para garantizar el acceso, facilitar la participación en la misa y brindar asistencia a quienes concurran.

La Provincia habilitó el sitio visitadelpapapba.gba.gob.ar para consultar y descargar información sobre el operativo.