Visita del papa León XIV: cómo funcionarán colectivos, trenes y vuelos del 8 al 11 de noviembre

La visita apostólica de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá modificaciones en los servicios de transporte. Habrá frecuencias especiales en los trenes, cambios en los colectivos nacionales, estaciones cerradas y restricciones temporales en Aeroparque, Ezeiza y Córdoba.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá impacto en el transporte público entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El operativo previsto por el Gobierno nacional contempla trenes con servicios nocturnos y frecuencias especiales, modificaciones en los colectivos de jurisdicción nacional, estaciones ferroviarias cerradas y restricciones temporales en distintos aeropuertos.

Las medidas alcanzarán principalmente a los desplazamientos vinculados con las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. También se habilitarán viajes gratuitos para los voluntarios que participarán de la visita.

Trenes: servicios durante la madrugada y estaciones cerradas

Las líneas ferroviarias metropolitanas tendrán frecuencias de día hábil el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre, pese a los feriados previstos para esas jornadas.

Además, las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza incorporarán servicios especiales desde las 0 del lunes 9 y durante toda la madrugada. También habrá extensiones horarias y refuerzos durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

Una de las principales modificaciones para los pasajeros será el cierre de las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre. No permitirán el ascenso ni el descenso de pasajeros desde las 18 del sábado 7 de noviembre hasta el inicio de los servicios del jueves 12.

A su vez, el lunes 9 y el martes 10 algunas franjas horarias tendrán recorridos reducidos en las líneas Mitre y San Martín, debido a las actividades previstas en Palermo. Durante esos períodos, los servicios finalizarán temporalmente en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías difundirán los cronogramas específicos de cada línea, junto con los servicios adicionales y las modificaciones previstas.

Colectivos: cronograma de día hábil desde el domingo

Los colectivos de jurisdicción nacional funcionarán con cronograma de día hábil desde las 18 del domingo 8 de noviembre y hasta la noche del miércoles 11.

El esquema forma parte del operativo de transporte coordinado por el Gobierno nacional con las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras.

Viajes gratuitos para 24.000 voluntarios

La organización de las actividades también contempla un esquema especial para quienes participarán como voluntarios. La Secretaría de Transporte entregó 24.000 tarjetas SUBE identificadas como “Voluntario – Visita Papa León XIV” a la Conferencia Episcopal Argentina.

Las tarjetas permitirán viajar gratis en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre inclusive. Están destinadas a voluntarios que ya fueron designados para colaborar en las actividades de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

También está previsto el traslado de aproximadamente 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Luján. Los viajes en micros se realizarán el lunes 9 y el martes 10, antes de la celebración programada para el miércoles 11, con participación de cámaras del transporte automotor.

Aeroparque, Ezeiza y Córdoba: restricciones en los vuelos

El operativo incluirá restricciones temporales en los aeropuertos, por razones de protocolo. Las aerolíneas ya fueron notificadas para que puedan reprogramar sus operaciones.



Aeroparque: domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9, de 11:15 a 13:15; martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

domingo 8, de 15:50 a 17:50; lunes 9, de 11:15 a 13:15; martes 10, de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.

Aeropuerto de Córdoba: martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

martes 10, de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.

Ezeiza: miércoles 11, de 13 a 15.



Las restricciones corresponden a franjas horarias determinadas y podrían requerir cambios en los vuelos programados durante esos períodos.

El operativo fue anunciado por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y contempla la coordinación con el Ministerio de Seguridad, los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el municipio de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas de transporte.

Ante las modificaciones previstas, se recomienda a los pasajeros consultar los cronogramas y canales oficiales de cada operador antes de viajar.