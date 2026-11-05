Don Torcuato celebró sus 99 años y prepara un año de festejos por el centenario

La celebración reunió a vecinos, referentes de instituciones y autoridades municipales. Durante el encuentro, se anunció que el centenario de la localidad tendrá un año completo de actividades junto a la comunidad.

La localidad de Tigre comenzó a proyectar la celebración de sus 100 años con una agenda de actividades que se extenderá durante todo un año. El anuncio se realizó durante el encuentro por el 99° aniversario, que reunió a vecinos, instituciones y autoridades municipales.

La decisión de convertir el centenario en una celebración extendida fue destacada por Gabriel Astarloa, presidente del Instituto de Historia de Don Torcuato, quien anticipó que habrá propuestas organizadas junto a las entidades de la comunidad.

"Fue una gran alegría haber podido compartir esos 99 años, que además tiene la particularidad que hemos decidido a partir de esta actividad, celebrar un año entero el centenario. Tenemos planeado muchos eventos por delante junto a la comunidad y a las organizaciones", expresó.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Tigre, Julio Zamora, y de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. El jefe comunal destacó el crecimiento de la localidad y planteó la intención de acompañar las iniciativas de sus vecinos de cara a los próximos años.

"Pensamos en todo lo que fue Don Torcuato pero también en el futuro, que tiene sueños y quiere seguir creciendo. Desde el Municipio vamos a acompañar la voluntad de los vecinos y trabajaremos para festejar los 100 años de esta hermosa ciudad", señaló Zamora.

Las obras que el Municipio proyecta para Don Torcuato

Durante su intervención, el intendente también se refirió a los trabajos realizados en la localidad y anticipó dos intervenciones que se encuentran próximas a concretarse: la inauguración del teatro municipal y la instalación del techo telescópico corredizo del natatorio del Polideportivo San Martín.

"Hemos hecho muchas obras y junto con la comunidad vamos a continuar dándole fluidez a esta ciudad porque aquí hay mucha creatividad, energía y necesita que un Gobierno municipal la acompañe", afirmó.

Por su parte, Gisela Zamora ratificó la continuidad de las acciones municipales y vinculó los proyectos anunciados con las demandas de los vecinos.

"Nuestros vecinos aman Don Torcuato y por eso vamos a continuar realizando acciones que fortalezcan su calidad de vida", indicó.

La funcionaria también destacó la futura inauguración del teatro y las mejoras previstas para el Polideportivo San Martín.

Un encuentro con las instituciones y la historia local

La ceremonia se realizó por la tarde en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados San Marcelo, que fue elegida como escenario debido a las condiciones climáticas. La actividad se extendió hasta la noche y reunió a representantes de distintas organizaciones y vecinos históricos de la localidad.

La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional y continuó con las palabras del padre Nacho, de la parroquia San Marcelo, y de Gabriel Astarloa, quien brindó un discurso alusivo junto a integrantes del Instituto de Historia de Don Torcuato.

Durante el encuentro también hubo un reconocimiento a la figura del padre Emilio, párroco de Nuestra Señora de Luján y referente religioso muy querido por la comunidad.

Entre los testimonios de los vecinos estuvo el de Mónica, integrante de la Biblioteca José Ingenieros, quien destacó los cambios registrados en la localidad a lo largo de las últimas décadas.

"Hace más de 50 años que vivo en Don Torcuato y lo que puedo decir es que está hermoso. Sin dudas es la localidad más linda que tiene Tigre", manifestó.

Con la mirada puesta en el próximo aniversario, Don Torcuato comenzó así a transitar el camino hacia su centenario, con una celebración que buscará involucrar durante todo un año a sus vecinos y organizaciones.