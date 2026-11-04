Leandro Lovato cerrará la 34 Misa del Folklorista en San Fernando

La celebración será el domingo 8 de noviembre en la Parroquia Santa Teresita de Virreyes. Habrá una misa interpretada por folkloristas, Patio Folklórico, comidas típicas y un festival con numerosos artistas locales. La entrada será libre y gratuita.

Leandro Lovato será el encargado de cerrar la 34ª edición de la Misa del Folklorista de San Fernando, que se realizará el domingo 8 de noviembre en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Virreyes. La jornada incluirá un Patio Folklórico, una celebración religiosa interpretada por músicos del género y un festival con artistas locales. La entrada será libre y gratuita.

La actividad comenzará a las 10.30 con la apertura del Patio Folklórico “Miguel Gómez”, que contará también con un espacio de comidas típicas. A las 11 se celebrará la Santa Misa, acompañada por interpretaciones folklóricas.

Desde las 13 se desarrollará el festival musical, bajo la dirección de Claudio Gauna, con una extensa programación de artistas y agrupaciones de la zona.

Entre los participantes estarán Armando Silva, Troperos de Salta, Ana Carranza, Quique Demarco, La Bolada Folk, Vero Grosso, La Cuatrera, Jáleri Folklore, Por Seguir Andando, Tiempo de Chacarera, Grupo Nanay, Milagro del Tiempo, Juntando Sueños y Lo que Vendrá, con su propuesta de tango.

También actuarán los ballets de Sociedad Nueva Victoria y El Ceibal, además de los Talleres Municipales.

El cierre estará a cargo de Leandro Lovato, violinista y referente de la escena contemporánea del folklore argentino, cuya presentación será el principal atractivo musical de esta edición.

La celebración es organizada por el Municipio de San Fernando y la Parroquia Santa Teresita. Se realizará en avenida Sobremonte 2485, Virreyes, con acceso gratuito para el público.