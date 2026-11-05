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Panamericana y Acceso Oeste: habilitan el pago con QR y ofrecen 50% de descuento en peajes

Panamericana y Acceso Oeste: habilitan el pago con QR y ofrecen 50% de descuento en peajes
Desde el 6 de noviembre, los tótems de pago electrónico permitirán abonar con QR. Quienes utilicen Mercado Pago tendrán un descuento del 50% en un viaje por día durante los 15 días de vigencia de la promoción.

Los usuarios que circulen por Panamericana y Acceso Oeste podrán pagar los peajes con código QR desde el 6 de noviembre y acceder a un descuento del 50% si utilizan Mercado Pago. La promoción tendrá una duración de 15 días y permitirá obtener el beneficio en un viaje por día.


La nueva modalidad estará disponible en los tótems de pago electrónico de ambas autopistas. Para acceder al descuento, los conductores deberán escanear el código QR desde la aplicación de Mercado Pago, que aplicará la bonificación automáticamente.


El beneficio podrá utilizarse con cualquiera de los medios de pago asociados a la cuenta digital: dinero disponible en la aplicación, tarjeta de débito o tarjeta de crédito.


Cómo funciona el descuento del 50% en los peajes


La promoción contempla una bonificación del 50% en un viaje por día durante los 15 días de vigencia. No será necesario ingresar un código promocional ni realizar un trámite adicional: el descuento se aplicará automáticamente al escanear el QR desde Mercado Pago.


La incorporación de esta alternativa busca ampliar las opciones de pago electrónico disponibles en los accesos Norte y Oeste y sumar una herramienta digital para quienes utilizan diariamente estas vías.


Desde Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste señalaron: «Continuamos mejorando la oferta de pago electrónico en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones».


La implementación del sistema se suma al proceso de incorporación de medios de pago digitales en las estaciones de peaje de ambas concesionarias.

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