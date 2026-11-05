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Policiales / San Isidro

San Isidro: las cámaras detectaron el ingreso a una vivienda y tres menores fueron aprehendidos

Uno de los jóvenes detenidos en San Isidro
El seguimiento en tiempo real del Centro de Operaciones Municipal permitió advertir cómo tres personas ingresaban a una propiedad en la zona de Riobamba y Hudson. La alerta activó un operativo cerrojo que terminó con las aprehensiones.

Las cámaras del Centro de Operaciones Municipal de San Isidro permitieron detectar el ingreso de tres personas a una vivienda y coordinar un operativo cerrojo que terminó con la aprehensión de los involucrados. Los tres son menores de edad y fueron localizados por las patrullas desplegadas en la zona.


La intervención comenzó a las 6:23, cuando una oficial de monitoreo observó movimientos sospechosos en las inmediaciones de Riobamba y Hudson. A través de las cámaras, advirtió que una persona trepaba una reja para ingresar a una propiedad, mientras otras dos permanecían afuera vigilando el sector.


Minutos después, las otras dos personas también entraron a la vivienda. El seguimiento en tiempo real permitió reconstruir la secuencia y dar aviso inmediato a las patrullas.


Cómo terminó el operativo cerrojo


Con la información aportada desde el COM, se coordinó un despliegue policial en el sector. Los efectivos verificaron las propiedades de la zona y consiguieron aprehender a los tres menores, oriundos de La Cava.


Los jóvenes permanecen detenidos bajo la carátula de «robo agravado poblado en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa».


La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, cuyo titular es el fiscal Andrés Zárate.

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