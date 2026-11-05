Vicente López: la agenda de actividades culturales para noviembre incluye música, cine y la Feria del Libro

La programación incluye la 13.ª Feria del Libro en la Quinta Trabucco, conciertos gratuitos, muestras de artes visuales y ciclos cinematográficos en Munro y Olivos. Hay actividades distribuidas durante todo el mes.

La Feria del Libro de Vicente López, los conciertos de música clásica y las propuestas cinematográficas forman parte de la agenda cultural de noviembre en el distrito. La programación incluye actividades en la Quinta Trabucco, el Centro Cultural Munro, la Casa de la Cultura y el Cine Teatro York, con opciones para distintos públicos.

Uno de los principales encuentros será la 13.ª Feria del Libro, que se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 13 a 20, en la Quinta Trabucco, ubicada en Melo 3050, Florida. El evento contará con más de 500 expositores y referentes del mundo editorial, además de charlas, presentaciones de libros, talleres, cine y propuestas para toda la familia.

La música también tendrá su espacio el 7 de noviembre a las 20, cuando la Orquesta Escuela Mediterránea, dirigida por Camilo Santostefano, se presente en el Centro Cultural Munro. El concierto incluirá obras de Beethoven, Mozart, Bach y Haydn. La entrada será gratuita, con reserva previa a través del sitio web municipal.

Conciertos y propuestas musicales en Olivos

La programación continuará el 12 de noviembre, de 19 a 22, en la Casa de la Cultura, ubicada en Ricardo Gutiérrez 1060, Olivos, con un concierto de Generación Sub 25.

La propuesta reunirá diferentes estilos musicales: desde el pop latinoamericano y las raíces patagónicas de Pilar Gough hasta el repertorio de Chantal Polonuer, que combina tango, folclore y jazz.

Cine: ciclos especiales y películas para toda la familia

El Cine Teatro York, en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, será sede del ciclo Centenario de Andrzej Wajda, dedicado al reconocido director polaco al cumplirse cien años de su nacimiento.

Las proyecciones se distribuirán entre el 14 y el 15 de noviembre. El primer día se podrán ver El Junco, a las 18, y Katyn, a las 20. El domingo 15, la programación continuará con Paris, Texas, a las 16, y Walesa, la Esperanza de un Pueblo, a las 20.

Por su parte, el Centro Cultural Munro, ubicado en Vélez Sársfield 4650, tendrá una programación que combinará clásicos del cine familiar y otras propuestas. El 8 de noviembre se proyectarán Mi Pobre Angelito, a las 16.30, y Mi Pobre Angelito 2, a las 18.30.

La cartelera seguirá el 12 de noviembre con Hijo Mayor, a las 18.30, y el 15 con Escuela de Rock, a las 16.30.

Una muestra de artes visuales en la Quinta Trabucco

La agenda también incluye una propuesta para quienes disfrutan de las artes visuales. Desde el 10 de octubre se puede visitar una nueva edición de El Félix, el 56.º Salón de Artes Visuales Fernán Félix de Amador.

La exposición reúne 29 obras que exploran diferentes miradas, materiales y lenguajes del arte contemporáneo. Puede recorrerse en la Quinta Trabucco, de miércoles a domingos, entre las 10 y las 18.