Prefectura Tigre inauguró una Campana de Honor en homenaje a los veteranos de Malvinas

La ceremonia se realizó en el marco de la iniciativa “Prefectura en Malvinas – Fuimos Protagonistas”. Veteranos de Guerra participaron del acto y compartieron sus experiencias durante el conflicto del Atlántico Sur.

La Prefectura Naval Argentina inauguró una Campana de Honor en su dependencia de Tigre, como reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas. La actividad incluyó un encuentro con excombatientes que compartieron sus vivencias durante el conflicto del Atlántico Sur.

La ceremonia se realizó el 4 de noviembre, en el marco de la iniciativa institucional “Prefectura en Malvinas – Fuimos Protagonistas”, y fue presidida por el prefecto de Zona Delta, prefecto mayor Pablo Andrés Pérez Segovia.

Participaron los integrantes del Departamento Veteranos de Guerra de la institución: el ayudante mayor (RS) VGM José Raúl Ibáñez, el ayudante mayor (RS) VGM Jorge Carlotto y el ayudante mayor (RS) VGM Salvador Brito.

También estuvieron presentes el jefe del Departamento Operaciones, prefecto principal Luis Alberto Martínez, junto con personal superior y subalterno de la Prefectura Tigre.

Los veteranos compartieron sus experiencias en Malvinas

Después de la inauguración, los excombatientes mantuvieron una charla alusiva en la que relataron sus experiencias y vivencias durante la guerra.

El encuentro estuvo centrado en la memoria de quienes participaron del conflicto y en la importancia de sostener el reconocimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Como parte de la actividad, los representantes del Departamento Veteranos de Guerra recibieron un escudo heráldico de la Prefectura Tigre.

La inauguración de la Campana de Honor se enmarcó en las acciones de la Prefectura Naval Argentina destinadas a mantener el homenaje y el reconocimiento permanente a sus veteranos.