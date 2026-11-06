San Isidro celebra la Fiesta de las Colectividades con gastronomía y espectáculos.

El encuentro será este domingo 8 de noviembre en el Golf de Villa Adelina, con entrada gratuita. Habrá 48 puestos gastronómicos, 25 espacios culturales, desfile de banderas y espectáculos de música y danza.

La gastronomía de distintos países, las expresiones culturales y los espectáculos de música y danza serán parte de la Fiesta de las Colectividades que se realizará este domingo 8 de noviembre en Villa Adelina. La propuesta tendrá 73 stands y entrada libre y gratuita, en una jornada que se extenderá de 10 a 19 en el Golf de la localidad.

Del total de puestos previstos, 48 estarán dedicados a la gastronomía, con platos típicos de distintas regiones del mundo. Los otros 25 serán espacios culturales donde las colectividades compartirán sus tradiciones, artesanías y costumbres.

El encuentro tendrá como punto de partida el acto de apertura de las 10, a cargo de los Bomberos Voluntarios y los abanderados de cada colectividad. Media hora después comenzará el Desfile de Banderas.

Música y danzas de distintas colectividades

Durante el día, el escenario principal recibirá a representantes de distintas comunidades, con presentaciones artísticas programadas desde las 11:15 hasta las 17:45.

La grilla incluye actuaciones de Canarias, China, Eslovenia, España, Ecuador, Paraguay, Venezuela, India, Argentina, Austria y Líbano, entre otras colectividades.

También están previstas presentaciones de Bolivia, Corea, Alemania, Italia, México, Rusia, Francia, Grecia y Ucrania.

La Fiesta de las Colectividades es organizada por el Municipio de San Isidro, a través del Consejo Municipal de Extranjeros.

La actividad se desarrollará en el Golf de Villa Adelina, ubicado en Luis María Drago 299, con acceso gratuito para vecinos y visitantes.