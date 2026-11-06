Nardini cuestionó la apertura de importaciones y reclamó políticas para proteger a las PyMEs

Durante una visita a una empresa de Tres de Febrero, el precandidato a gobernador bonaerense sostuvo que el Estado debe intervenir para generar condiciones de competencia y evitar que la apertura de importaciones perjudique a la producción y el empleo.

El precandidato a gobernador bonaerense planteó que el Estado debe intervenir para equilibrar las condiciones de competencia. Lo hizo durante una visita a una empresa de Tres de Febrero que actualmente mantiene operativa una de sus tres plantas y emplea a 12 trabajadores.

Leonardo Nardini volvió a poner en discusión el papel del Estado en la economía y cuestionó que el mercado pueda regular por sí solo la actividad productiva. Durante una recorrida por una empresa de Caseros, reclamó políticas que permitan a las pequeñas y medianas empresas competir frente a las importaciones y sostener las fuentes de trabajo.

El planteo surgió durante una visita a DA.COLOR y CIA S.A., una firma familiar dedicada al tratamiento de pintura electrostática, ubicada en General Villegas 4525, en el partido de Tres de Febrero.

Junto a sus propietarios, Juan Carlos Pautasso y Daniel Esteban Pautasso, recorrió las instalaciones y conversó sobre la situación de la compañía. Fundada en 2011, la empresa cuenta con tres plantas, aunque actualmente mantiene una sola en funcionamiento y sostiene una dotación de 12 empleados.

El rol del Estado frente a las importaciones

Para Nardini, la apertura de las importaciones representa una dificultad para las empresas locales que deben competir con productos provenientes del exterior. En ese sentido, consideró necesario que el Estado establezca condiciones que permitan equilibrar esa competencia.

“Sabemos que no se puede competir de la misma manera con la apertura de importaciones y entendiendo que la competencia que viene de afuera genera un perjuicio importante y necesitamos que el Estado regule esas situaciones para que puedan competir en igualdad de condiciones”, expresó.

El precandidato sostuvo que la discusión no se limita a la actividad de las empresas, sino que también involucra la continuidad de los puestos de trabajo. En su planteo, las PyMEs tienen un papel central en la economía porque sostienen los ingresos de numerosas familias.

“Es mentira que el mercado regula todo. Hay que entender, desde la empatía, que son las PyMEs las que cuidan las fuentes de empleo. Que no es un trabajo más, es una familia que tiene ingreso, la posibilidad de dignificarse a través del trabajo genuino”, afirmó.

La producción bonaerense en la agenda política

La visita a Tres de Febrero forma parte de una serie de recorridas que Nardini comenzó después de anunciar su intención de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La agenda incluye encuentros con dirigentes políticos, empresarios y trabajadores de distintos sectores. El objetivo planteado por el precandidato es conocer la realidad de las actividades productivas y recoger experiencias de las pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, también señaló la importancia de generar políticas públicas que no solamente permitan sostener a las empresas que ya están en actividad, sino que impulsen nuevos emprendimientos y oportunidades laborales.

“No solamente tenemos que cuidar los que están, sino potenciar con políticas de Estado un futuro que genere más oportunidades para que, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y del país, más PyMEs y más emprendedores puedan desarrollarse y generar condiciones para más empleo”, sostuvo.

Nardini también remarcó que la provincia de Buenos Aires es la que más aporta al Producto Bruto Interno (PBI) nacional y vinculó ese peso económico con la necesidad de fortalecer su estructura productiva.