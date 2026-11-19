El edificio se levanta en Acceso Norte y Maipú, en San Fernando, y albergará carreras, talleres y programas educativos. El proyecto apunta a vincular la formación académica con el futuro Parque Industrial y alcanzar a estudiantes de tres municipios.

La Universidad Nacional del Delta tendrá una nueva sede de más de 6.000 metros cuadrados en San Fernando, donde se desarrollarán carreras, talleres y programas educativos orientados al desarrollo productivo de la región. La construcción ya comenzó en el predio ubicado sobre la colectora de Acceso Norte y Maipú, junto al Centro de Tránsito.

Uno de los objetivos del proyecto es vincular la formación académica con las oportunidades laborales de la zona. En ese sentido, el edificio estará relacionado con el futuro Parque Industrial, una articulación que el intendente Juan Andreotti destacó durante una recorrida por los trabajos.

“La educación que brinde esta universidad se vinculará con el futuro Parque Industrial para articularla con el trabajo”, señaló el jefe comunal.

Una propuesta educativa para San Fernando, Tigre y Escobar

La nueva infraestructura está pensada para una universidad de alcance regional, con impacto en los vecinos de San Fernando, Tigre y Escobar. Andreotti sostuvo que la iniciativa busca acercar las posibilidades de capacitación a quienes viven en esos distritos.

“Con esta nueva obra de la Universidad del Delta, el Municipio continúa apostando e invirtiendo en educación, dándole posibilidades a quienes tengan la intención de capacitarse que lo hagan cerca de su casa. Esta es una universidad regional, entre Tigre, San Fernando y Escobar, que beneficia a todos los vecinos de la región Norte”, expresó.

El intendente precisó que la obra se realiza con el esfuerzo económico de los sanfernandinos y un aporte de la provincia de Buenos Aires. La superficie prevista supera los 6.000 metros cuadrados.

Andreotti destacó el recorrido de la iniciativa

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat, y también se refirió a los antecedentes políticos que impulsaron la creación de la universidad.

“Esta universidad es el resultado del esfuerzo de mucha gente que se inició con el empuje de Sergio Massa desde la Cámara de Diputados, Malena Galmarini y Alicia Aparicio; y fue un proceso que este año le permite a más de 5.000 alumnos cursar las materias de distintas disciplinas”, afirmó.

Por otra parte, Andreotti anticipó que durante el verano el Municipio renovará otras tres escuelas mediante el programa de Ayuda a Escuelas Provinciales.