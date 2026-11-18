La celebración será el sábado 21 de noviembre, de 17 a 21, en la Plaza 9 de Julio. Habrá espectáculos, talleres infantiles, feria de emprendedores, gastronomía y una torta gigante. También se programaron otras actividades para el 28 y 29 de noviembre.

Martínez celebrará su 45° aniversario con una fiesta abierta a toda la comunidad el sábado 21 de noviembre, de 17 a 21, en la Plaza 9 de Julio, ubicada en Monseñor Larumbe y Necochea. La propuesta incluirá espectáculos en vivo, talleres para chicos, juegos, feria de emprendedores y gastronomía, además de una torta gigante para compartir con los vecinos.

La celebración tendrá actividades desde las primeras horas de la tarde y una programación que combinará propuestas artísticas, recreativas y musicales. En caso de lluvia, el encuentro se trasladará al domingo 22 de noviembre.

Circo, talleres y juegos para los chicos

A partir de las 17 se desarrollarán cuatro talleres creativos pensados para compartir en familia. Las propuestas serán «El sol que vive en mi ventana», coordinado por Anabella Valencia; «Paseador de mariposas», a cargo de Sara Grehan; «Flores de cartón», con Vivi Heck; y «Pájaros de dedo», coordinado por Vale Craboledda.

También habrá una instalación lúdica corporal con forma de domo, que ofrecerá un recorrido con obstáculos y desafíos, además de cinco cuadros sonoros y sensoriales.

La programación artística comenzará a las 17.30 con Caray Circo en Dúo, un espectáculo de circo, magia y clown para chicos protagonizado por Tita Pipistrela y Rudy Güemes.

Luego será el turno de Piano Karaoke, con Joaco y Plumita, integrado por Joaquín y Facundo, quienes ofrecerán un show de canto y piano.

Uno de los momentos centrales llegará a las 19.30, cuando los presentes compartirán el tradicional cumpleaños feliz y la torta gigante elaborada especialmente para la ocasión por la Panadería La Balcánica.

El cierre musical estará a cargo de DJ Fabulawson, nombre artístico de Sebas Lawson, quien musicalizará la última parte de la jornada con una selección de rock nacional en vinilo.

Feria de emprendedores y gastronomía

Durante toda la celebración funcionará una feria de emprendedores locales con productos de distintos rubros, en una propuesta destinada a acompañar el comercio de la zona.

También habrá puestos gastronómicos con hamburguesas, panchos, sándwiches, tacos, pizzas y dulces, además de vinos y tragos. La oferta estará disponible hasta las 22.

La subsecretaria de Cultura de San Isidro, Carolina Ruggero, destacó el sentido comunitario de la convocatoria: «Una jornada para encontrarnos, reconocer nuestras raíces, fortalecer nuestra identidad y celebrar lo que somos y nuestra cultura siendo protagonistas de una fiesta que le pertenece a todos los vecinos».

Más actividades por el aniversario de Martínez

La agenda continuará el sábado 28 de noviembre con dos propuestas en distintos puntos de la ciudad.

De 10 a 18 se realizarán Modo Peatonal Martínez y el Paseo de las Artes. Además, sobre la calle Alvear, entre las 11.30 y las 13, se presentará Del Puerto-Miceli Dúo. Estas actividades se suspenderán en caso de lluvia.

Ese mismo sábado, la Plaza 9 de Julio recibirá una jornada de Folklore al aire libre, de 16.30 a 20.30. Si llueve, se trasladará al sábado 5 de diciembre.

Los festejos concluirán el domingo 29 con una Milonga al aire libre, prevista de 18.30 a 21.30 en la misma plaza. En caso de lluvia, pasará al domingo 6 de diciembre.