Los sospechosos fueron descubiertos en Florida mientras retiraban cables subterráneos de Telecom con herramientas y un camión. La investigación también vinculó a uno de ellos con un procedimiento similar ocurrido el 30 de octubre.

Doce hombres fueron aprehendidos en Vicente López cuando presuntamente retiraban cables subterráneos de comunicaciones pertenecientes a Telecom. El procedimiento se realizó en Florida, donde los sospechosos vestían ropa de operarios, utilizaban herramientas y contaban con un camión para cargar el material. La investigación también permitió vincular a uno de ellos con otro episodio de características similares ocurrido el 30 de octubre.

El operativo se inició durante una recorrida preventiva de efectivos de la comisaría 2ª de Florida, que observaron a varias personas trabajando en la intersección de Güemes y Bernardo de Irigoyen. El grupo había organizado cortes de tránsito en las calles cercanas mientras retiraba los cables del tendido subterráneo.

La maniobra llamó la atención de los policías por los antecedentes recientes de sustracciones de cables mediante un procedimiento similar en Vicente López y partidos vecinos. Cuando los efectivos se acercaron para verificar la actividad, solicitaron a los presentes los datos de la empresa responsable y las autorizaciones correspondientes para intervenir sobre la red de comunicaciones.

Según la información policial, ninguno pudo presentar documentación que acreditara la legitimidad de los trabajos. Ante esa situación, los agentes aprehendieron a los doce sospechosos, todos oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, y los trasladaron a la dependencia policial.

Qué secuestró la Policía durante el procedimiento

Durante el operativo fueron incautadas las herramientas que presuntamente se utilizaban para extraer los cables. La información difundida no precisa qué elementos eran ni cuántos se secuestraron.

También quedaron a disposición de la investigación dos vehículos: un camión Mercedes-Benz, dominio LYQ-047, que habría sido utilizado para cargar y trasladar el material, y una Renault Kangoo, patente EMQ-625.

La causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa, con intervención de la UFI Oeste de Vicente López. De acuerdo con la información policial, el fiscal interviniente avaló el procedimiento y solicitó las medidas correspondientes para continuar con la investigación.

La conexión con otro episodio ocurrido en octubre

La investigación, a cargo de la Superintendencia AMBA Norte 1, permitió establecer una posible vinculación con un procedimiento anterior, realizado el 30 de octubre de 2026, cuando varias personas habían sido identificadas mientras desarrollaban una maniobra de características similares.

Según la información policial, el análisis de las cámaras permitió relacionar a Ezequiel Andrés Cejas con ambos episodios. El hombre había sido identificado durante aquel procedimiento y volvió a ser señalado entre los doce aprehendidos en Florida.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a relacionar los dos hechos y a sostener la hipótesis de que podría tratarse de personas vinculadas con la sustracción de cables de la empresa Telecom. La investigación deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.