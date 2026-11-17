Del 18 al 22 de noviembre, el Cine York y el Centro Cultural Munro recibirán películas seleccionadas por los espectadores. También se entregará por primera vez el Premio Lumiton a un integrante de la industria audiovisual argentina.

Vicente López tendrá del 18 al 22 de noviembre el Festival Vicente López Ciudad del Cine, un encuentro cuya programación fue elegida íntegramente por los espectadores. Las funciones se realizarán en el Cine Teatro York y el Centro Cultural Munro, y durante el evento se entregará por primera vez el Premio Lumiton a un integrante de la comunidad audiovisual argentina.

La propuesta busca que el público tenga un papel activo en la selección de las películas, con la posibilidad de elegir, presentar y compartir aquellas obras que considera importantes y que merecen volver a proyectarse en una sala. La programación reúne producciones de distintas épocas y procedencias, desde clásicos del cine hasta títulos contemporáneos.

Qué películas se podrán ver en el Cine York

En el Cine York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, el jueves 19 se proyectarán Cleo de 5 a 7, de Agnès Varda, a las 18, y Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar, a las 20.

La programación continuará el viernes 20 con Rosaura a las 10, de Mario Soffici, a las 18, y La ciénaga, de Lucrecia Martel, a las 20.

El domingo 22 será el turno de Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, a las 18, y 2001: Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, desde las 20:30.

La programación del Centro Cultural Munro

En el Centro Cultural Munro, ubicado en Vélez Sarsfield 4650, Munro, el jueves 19 se proyectará Volver al futuro, de Robert Zemeckis, a las 18:30.

El viernes 20, a la misma hora, se podrá ver Underground, de Emir Kusturica. Para el domingo 22 están previstas dos funciones: Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, a las 16:30, y Terminator 2: El juicio final, de James Cameron, a las 18:30.

El Premio Lumiton y la participación de referentes del cine argentino

Otra de las novedades será la presentación de la Mesa del Cine VL, integrada por Valeria Bertuccelli, Irene Blei, Gastón Duprat, Anahí Bernehi, Armando Bo, Mariano Cohn, Marilú Marini y Martín Iraola.

Sus integrantes entregarán por primera vez el Premio Lumiton, una distinción destinada a reconocer el trabajo y la trayectoria de profesionales de la industria audiovisual argentina. El reconocimiento será otorgado por sus propios pares y busca vincular la memoria del cine nacional con sus protagonistas y las nuevas generaciones.

Vicente López, Ciudad del Cine de la UNESCO

En 2024, Vicente López fue reconocida como Ciudad del Cine por la UNESCO. Fue la primera ciudad de la Argentina y la tercera de Latinoamérica en recibir esa distinción.

En ese marco, Lumiton desarrolla ciclos de cine, talleres de formación y programas culturales destinados a la comunidad. El Festival Vicente López Ciudad del Cine se realizará del 18 al 22 de noviembre en el Cine Teatro York y el Centro Cultural Munro.