En el vuelo de regreso a Roma, el pontífice contó que conversó con el Presidente sobre economía, pobreza y el valor de la vida. También reclamó una distribución más equitativa de la riqueza y pidió recuperar el diálogo entre los argentinos.

El papa León XIV reveló que durante su encuentro con Javier Milei le pidió prestar mayor atención a los sectores más necesitados de la sociedad argentina. El pontífice contó que también hablaron de economía, de las dificultades que atravesaba el país y del valor de la vida, y sostuvo que uno de los desafíos es trabajar por el bien común y lograr una distribución más equitativa de la riqueza.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma. Allí, León XIV aclaró que el mensaje de la Iglesia no busca intervenir en la disputa política y destacó la disposición del Presidente a escuchar sus planteos.

“El mensaje que quiero llevar no es político y, aunque hay algunos tratan de forzarme en algunos países hacia derecha o izquierda, a la crítica o la no critica, yo hablo de la magnífica humanidad”, expresó.

Al referirse específicamente a la reunión con Milei, explicó: “De eso hablé con el señor presidente Milei, del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina”.

También detalló que durante la conversación abordaron cuestiones económicas y las dificultades que enfrentaba el país cuando comenzó la actual gestión presidencial.

“Hablamos de cuestiones de economía, de algunas de las dificultades que el país estaba atravesando cuando él empezó (su mandato) , etcétera", señaló.

El Papa agregó que hubo coincidencias en torno a la importancia de la vida y la dignidad humana: “Hubo una mutua comprensión sobre el valor de la vida, del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso”.

Sobre la recepción de sus planteos, destacó: “Ustedes lo vieron, sea en la llegada, sea en la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo”.

León XIV pidió terminar con la polarización y la violencia verbal

Otro de los ejes de la conferencia estuvo relacionado con la división política y social. León XIV expresó su deseo de que su visita contribuya a recuperar el diálogo entre los argentinos y a reducir los enfrentamientos que atraviesan distintos ámbitos de la sociedad.

El pontífice vinculó esa situación con el funcionamiento de los algoritmos y la profundización de la polarización, sobre la que advirtió que no siempre responde a procesos espontáneos.

“Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”, afirmó.

En ese contexto, también se refirió al papel de los medios de comunicación y pidió mostrar las expresiones de encuentro que se produjeron durante su visita, más allá de las diferencias políticas.

“Creo que ustedes tienen un papel muy grande en ayudar a todos a superar la polarización y a mostrar lo que se vivió estos días, que todos, de derecha o de izquierda, estuvieron en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política”, sostuvo.

Uno de los pasajes más enfáticos de su mensaje estuvo dirigido a la convivencia cotidiana y a la necesidad de evitar que las diferencias se transformen en enfrentamientos personales y familiares.

“Me gustaría pensar que la visita sirvió para despertar en los corazones de muchas personas la conciencia de que podemos cambiar el chip, pensar de otra forma, que si bien habrá diferencias de opinión, no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos”, expresó.

El planteo económico: distribución de la riqueza y fortalecimiento de la clase media

La situación económica argentina también ocupó un lugar importante en las reflexiones del Papa. León XIV llamó tanto a los ciudadanos como a la dirigencia política a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida de la población.

“Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir el país y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”, manifestó.

En su exposición, además, mencionó la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional para encontrar respuestas a dificultades económicas y conflictos que afectan a las sociedades.

“En algunos casos eso incluye la cooperación internacional, la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades que están causando un conflicto o el efecto económico en los pueblos”, explicó.

El pontífice insistió en que las decisiones económicas deben contemplar el interés general: “Todos tenemos que mirar al bien común”.

También hizo referencia al papel de las pequeñas empresas en la generación de empleo y en el sostenimiento de la clase media.

“Muchas veces las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para digamos fortalecer un poco esa posibilidad de clase media”, indicó.

En la misma línea, planteó la necesidad de que los sectores de mayores recursos contribuyan al bienestar colectivo.

“[Es muy importante animar sobre todo a los que más tienen a] buscar valores para el bien de todos, a trabajar en un mundo donde siempre menos tienen más”, expresó.

Finalmente, vinculó esos planteos con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos.

“[Uno de los mensajes de la Doctrina Social es] cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa para que no se reduzca y hasta elimine la clase media y se fortalezca la clase obrera”.

León XIV habló de su recuperación tras la operación pulmonar

Durante la conferencia de prensa, el Papa también se refirió a su estado de salud después de la operación pulmonar. Reconoció que todavía no está “al cien por ciento”, aunque manifestó su sorpresa por haber podido completar la gira.

En ese sentido, destacó la asistencia de los médicos, las oraciones y su propia determinación para afrontar el viaje. “Creo en la fuerza de la oración”, afirmó.

El pontífice también recordó la relación que mantuvieron Francisco y Javier Milei, pese a las diferencias que existieron entre ambos, y expresó su deseo de que el vínculo y el diálogo permitan avanzar en objetivos compartidos.