La cuarta edición del Encuentro Isleño reunió a estudiantes de las siete escuelas primarias estatales del Delta en la EP N.º 9. La propuesta forma parte de una iniciativa que ya alcanza a 14.000 alumnos en todo el partido.

Más de 80 estudiantes de las siete escuelas primarias públicas del Delta participaron del cuarto Encuentro Isleño de Ajedrez, una jornada realizada en la EP N.º 9 de Tigre que reunió a chicos de distintas comunidades de las islas a través de partidas y actividades recreativas.

La iniciativa forma parte del trabajo de la Escuela Municipal de Ajedrez, que extiende sus actividades a todas las localidades del distrito y cuenta con alrededor de 14.000 inscriptos.

Durante el encuentro, los alumnos participaron de partidas de exhibición y propuestas lúdicas vinculadas con el ajedrez. La convocatoria incluyó a la totalidad de las instituciones primarias estatales ubicadas en el Delta.

El ajedrez como espacio de integración entre las escuelas isleñas

El director de la Escuela Municipal de Ajedrez, Luis Antón, destacó el alcance territorial de la propuesta y el objetivo de generar vínculos entre estudiantes de diferentes establecimientos.

“Trabajamos para fortalecer la integración en un juego que ya de por sí es integrador. No hay localidad de Tigre que no tenga ajedrez. Con este tipo de encuentros lo que buscamos es que los chicos se unan a las distintas escuelas y talleres. Es para destacar que contamos con la Escuela de Talentos que está a cargo del Maestro Internacional Cristian Dolezal”, expresó.

La cuarta edición del encuentro se enmarca en una estructura de enseñanza que tiene presencia en distintos niveles educativos y espacios comunitarios de Tigre.

Una red de ajedrez que llega a escuelas y talleres de Tigre

La Escuela Municipal de Ajedrez cuenta con 14.000 inscriptos y desarrolla clases en el 100% de las escuelas primarias públicas del distrito y en dos establecimientos privados.

La propuesta también llega a 29 establecimientos secundarios y cuenta con 27 talleres distribuidos en bibliotecas, polideportivos y centros de integración social, entre otros espacios.

El Encuentro Isleño permitió reunir a representantes de las siete escuelas primarias estatales del Delta en una misma actividad, dentro de una iniciativa que busca sostener la presencia del ajedrez en todo el territorio de Tigre.