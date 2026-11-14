Tigre: Rovira cuestionó que el Concejo Deliberante aprobara los 11 pisos de Remeros Brickell

El concejal de Fuerza Tigre cuestionó la aprobación que permitió elevar de ocho a once pisos el proyecto Remeros Brickell, sobre el Camino de los Remeros. Advirtió que uno de los tres edificios ya estaba construido con esa altura antes del tratamiento legislativo y planteó interrogantes sobre la autoridad del Concejo Deliberante.

El concejal de Fuerza Tigre, Sebastián Rovira, cuestionó la decisión del Concejo Deliberante de Tigre de aprobar la ampliación de ocho a once pisos para el complejo inmobiliario Remeros Brickell, ubicado sobre el Camino de los Remeros. Su planteo apuntó especialmente a que una de las tres torres ya había sido construida con once pisos antes de que el cuerpo legislativo tratara la nueva autorización.

El emprendimiento, desarrollado por la firma Desarrollos Inmobiliarios TS2 S.A. junto al predio del Club Atlético Tigre, había obtenido originalmente autorización para ocho pisos, de acuerdo con el límite establecido por el decreto municipal 935/2025.

Rovira puso el foco en las consecuencias institucionales de la votación y en la situación de la construcción que ya estaba terminada. “La pregunta que habría que hacer es qué hubiese pasado si no se aprobaba esto en el Concejo Deliberante”, planteó.

La autoridad del Concejo y las construcciones que exceden lo autorizado

Uno de los principales cuestionamientos del concejal estuvo relacionado con el mensaje que transmite una decisión legislativa de estas características frente al cumplimiento de las normas urbanísticas.

“Lo que nosotros quisimos reflexionar en el Concejo Deliberante tiene que ver con cómo queda parado el Concejo. ¿Dónde queda la autoridad de la institución o la legitimidad con la cual nosotros le hablamos a los vecinos? ¿Cómo les pedimos que sigan las reglas o las normas?”, expresó.

Rovira consideró que la aprobación abre un interrogante sobre la posibilidad de respaldar legislativamente construcciones que avanzaron por encima de los parámetros que tenían autorizados.

“Un vecino perfectamente me podría decir: ustedes terminan convalidando a la gente que no sigue las reglas, que construye lo que quiere y después le acomodan legislativamente lo que le tienen que acomodar”, sostuvo.

La discusión tiene como antecedente que una de las tres torres de Remeros Brickell ya se encontraba terminada con once pisos cuando el Concejo Deliberante trató la modificación de la altura permitida.

El planteo sobre un posible trato preferencial a los grandes desarrollos

El concejal de Fuerza Tigre también cuestionó que durante el debate no se hubiera respondido cuántos otros emprendimientos podrían encontrarse en una situación similar.

A partir de ese interrogante, puso en discusión si las regulaciones urbanísticas se aplican de la misma manera para todos los vecinos y desarrolladores o si existen diferencias cuando se trata de proyectos inmobiliarios de gran escala.

“Pareciera como que hay reglas para unos y reglas para otros. La discusión termina siendo si tenemos un municipio que trata a todos por igual o tiene un trato preferencial con algunos que, 'oh casualidad', son los que más poder tienen, los que más plata tienen”, afirmó.

La discusión sobre el modelo urbano de Tigre

Finalmente, Rovira vinculó la aprobación de los pisos adicionales con el debate sobre el desarrollo urbano del distrito y las posiciones políticas que se habían expresado durante la campaña electoral.

El concejal cuestionó que sectores que anteriormente se habían manifestado contra la construcción de torres ahora acompañaran iniciativas de este tipo en el Concejo Deliberante.

“Evidentemente en Tigre hay un modelo que se agotó. La discusión urbana es la que venimos llevando desde la última campaña. En ese momento todos estaban en contra de las torres y ahora que pasó la elección, los que votaban ante las torres hoy las siguen aprobando”, concluyó.