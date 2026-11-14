Historias de Tigre: el libro de Diego Urrere Pon que recorre cinco siglos de identidad local

La obra de Diego Urrere Pon reúne 34 relatos independientes, testimonios y documentación sobre las transformaciones territoriales, sociales y culturales del distrito. La presentación se realizó en el Museo de la Reconquista, con la participación del intendente Julio Zamora.

Cinco siglos de transformaciones territoriales, sociales y culturales de Tigre forman parte del recorrido histórico que propone el libro Historias de Tigre, del autor Diego Urrere Pon. La obra reúne 34 relatos independientes, testimonios y documentos que reconstruyen experiencias y vivencias de quienes contribuyeron a formar la identidad del distrito.

La presentación se realizó en el Museo de la Reconquista, con la participación del intendente Julio Zamora, quien acompañó al escritor y recibió la invitación para escribir el prólogo de la publicación. Durante el encuentro también se formalizó la declaración de Interés Municipal y Cultural de la obra, mediante la entrega de un decreto al autor.

El libro combina fuentes documentales, archivos y relatos orales para abordar distintos momentos de la historia local. La propuesta busca recuperar las múltiples voces que participaron de la construcción de la comunidad tigrense y preservar su memoria colectiva.

En ese sentido, Zamora destacó el trabajo realizado por el escritor y recordó su participación en la publicación: "Esta es una obra que narra la historia de Tigre, a través de un excelente trabajo de Diego. Realmente quedé sorprendido cuando lo leí y, por supuesto, contento por su invitación para darle un aporte desde mi lugar de vecino".

También participó la concejala Marilina Silva, quien valoró el aporte cultural de la publicación y la manera en que se presentan los acontecimientos históricos: "Este es un libro que refleja la historia de Tigre, narrada en una forma muy amigable con el estilo de Diego y el prólogo de Julio Zamora no como intendente sino como vecino. Para el acervo literario y el patrimonio cultural del distrito es muy valioso, ya que nos introduce en hechos históricos tomando distintas imágenes y relatos".

Del encuentro participaron además autoridades del Poder Ejecutivo municipal y representantes del Instituto Histórico de Tigre, encabezado por su presidenta, Mabel Trifaro. Durante la presentación se leyeron fragmentos de la obra a cargo de distintos invitados.

Por su parte, Urrere Pon expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido y explicó qué buscó transmitir con la publicación: "Estoy súper agradecido por el apoyo que recibí de amigos, familia y de las autoridades del Municipio. Hacer un libro es una meta y estoy conforme con lo escrito, ya que la gente que lo ha leído me ha dado buenas reseñas. En momentos donde el ser humano está puesto en crisis con el individualismo y el no arraigo, humildemente pretendo que tengan sentido de pertenencia y sepan que no están solos porque somos una comunidad".