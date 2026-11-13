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San Fernando

UNDelta: abren dos carreras en Seguridad Pública con formación en criminalística y ciberseguridad

UNDelta: abren dos carreras en Seguridad Pública con formación en criminalística y ciberseguridad
La Universidad Nacional del Delta incorpora una tecnicatura de dos años y medio y una licenciatura de cuatro años. La formación incluye investigación criminal, análisis del delito, protección de sistemas digitales y gestión de emergencias.

La investigación de escenas del crimen, el análisis de datos para prevenir delitos, la ciberseguridad y la coordinación de emergencias forman parte de la nueva propuesta académica de la Universidad Nacional del Delta (UNDelta), que incorporó dos carreras orientadas a la formación de profesionales en Sistemas de Seguridad Pública.


La oferta incluye una Tecnicatura Universitaria, con una duración de dos años y medio, y una Licenciatura, de cuatro años. Ambas comparten las primeras 25 materias y permiten acceder a una formación que combina conocimientos de derecho, criminología, criminalística, tecnología y gestión.


De la criminalística a la ciberseguridad: qué se aprende


El plan de estudios contempla distintas áreas de intervención vinculadas con la seguridad. Los estudiantes aprenderán a investigar escenas de un crimen, interpretar información para identificar patrones delictivos, proteger sistemas frente a amenazas digitales y organizar respuestas ante situaciones de crisis y emergencias.


También recibirán formación para asistir a víctimas en su primer contacto con el Estado y participar en tareas de prevención, con herramientas orientadas a la toma de decisiones basadas en evidencia y el respeto por los derechos humanos.


La cursada incluye prácticas profesionales en organismos públicos, privados y comunitarios de la región, con el objetivo de que los estudiantes incorporen experiencia en ámbitos concretos de trabajo.


Dos títulos y distintas salidas laborales


La Tecnicatura Universitaria tiene una duración de dos años y medio y apunta a formar profesionales que puedan incorporarse a centros de monitoreo, programas de prevención del delito, áreas de seguridad vial y equipos de protección civil.


La Licenciatura, en tanto, se extiende durante cuatro años y prepara para diseñar, conducir y evaluar políticas y sistemas de seguridad en los ámbitos municipal, provincial y nacional.


Entre las posibles áreas de inserción laboral figuran organismos estatales de los tres niveles de gobierno, fuerzas y cuerpos vinculados con la seguridad, equipos de análisis e inteligencia criminal, empresas de seguridad y organizaciones sociales.


El título de licenciado también habilita para desarrollar tareas de docencia e investigación en el nivel superior.


Cómo inscribirse en las nuevas carreras de la UNDelta


La formación es pública, gratuita y presencial. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio undelta.edu.ar, mediante el sistema SIU Guaraní.


Una vez completada la preinscripción, los aspirantes deberán presentar la ficha correspondiente, el DNI y el título secundario o una constancia de título en trámite.


La documentación se recibe en avenida Avellaneda 2270, San Fernando, de 9 a 19.


El Curso de Preparación Universitaria comenzará en febrero de 2027, mientras que el inicio de las clases está previsto para marzo.

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