San Isidro inaugura un nuevo paseo costero de 907 metros junto al río

El nuevo recorrido conecta Alvear con el Parque del Águila y Puerto Libre. La intervención permitió recuperar 2.350 metros cuadrados de espacios y sumar senderos, iluminación, áreas verdes y sectores para hacer actividad física. La inauguración será este domingo desde las 15.

San Isidro sumará un nuevo recorrido público junto al río con la recuperación de 907 metros lineales de costa que conectan Alvear con el Parque del Águila y Puerto Libre. El sector, que conforma el tramo peatonal ininterrumpido más largo del distrito, será inaugurado este domingo desde las 15, con actividades deportivas, shows en vivo, propuestas gastronómicas y juegos para toda la familia.

La intervención también permitió incorporar aproximadamente 2.350 metros cuadrados de espacios que anteriormente se encontraban ocupados y que ahora forman parte de un paseo con senderos peatonales y aeróbicos, parquización, iluminación, mobiliario urbano y áreas de descanso.

Entre los trabajos realizados se encuentran la renovación de los sectores de Malloys y Kitebeach, la instalación de barandas, la plantación de árboles y la colocación de bancos de hormigón y madera. También se renovaron los solados con adoquines intertrabados y se retiraron estructuras en desuso, como galpones y decks, para facilitar la circulación y mejorar la integración visual de la costa.

Nuevos espacios para caminar y hacer actividad física

El paseo incorpora postas de calistenia para quienes quieran entrenar al aire libre, además de nueva iluminación que permitirá disfrutar del recorrido durante todo el día.

La recuperación del sector también incluyó trabajos sobre el entorno natural. Se construyó una barrera de contención para la playa y se realizan tareas de riego para favorecer el crecimiento del césped y consolidar el nuevo espacio verde.

De esta manera, la conexión entre Alvear, el río, el Parque del Águila y Puerto Libre amplía el circuito peatonal costero y suma nuevos lugares de encuentro y recreación para los vecinos.

La inauguración será este domingo

La apertura del paseo se realizará desde las 15 y contará con propuestas deportivas, espectáculos en vivo, puestos gastronómicos y juegos para toda la familia.

Desde la organización recomendaron llevar mantas para sentarse en el pasto, gorro y protector solar para disfrutar de la jornada.