Lionel Scaloni renovó con la Selección argentina hasta el Mundial 2030

Claudio Tapia anunció la renovación del entrenador argentino por el período 2027-2030. Scaloni confirmó que mantendrá la línea de juego, habló de los nuevos futbolistas y explicó qué ocurrirá con el cuerpo técnico y la camiseta que dejó Lionel Messi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. El acuerdo fue anunciado por el presidente de la entidad, Claudio Tapia, durante una conferencia de prensa en la que el técnico también anticipó algunas de las definiciones que marcarán la próxima etapa del equipo.

“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del 'Gringo' Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”, expresó Tapia.

El dirigente destacó la dimensión del acuerdo y señaló que Scaloni tendrá la posibilidad de dirigir tres Mundiales. “Es un anuncio importantísimo. Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”, afirmó.

Por su parte, el entrenador agradeció la confianza de la dirigencia y manifestó su satisfacción por continuar en el cargo: “Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento”.

Cómo será la nueva etapa de Scaloni en la Selección

Uno de los aspectos que abordó el técnico fue la renovación del plantel y la aparición de nuevos futbolistas. Scaloni aseguró que encuentra alternativas para sostener la competitividad del equipo y reconoció que esa posibilidad también influyó en su decisión de continuar.

“Hemos analizado y vemos que hay muchos jugadores, hay material y se puede seguir compitiendo”, expresó.

En cuanto al funcionamiento del equipo, adelantó que no tiene previsto modificar sustancialmente la identidad futbolística que caracterizó a la Selección durante su ciclo.

“La idea de juego va a ser similar, porque tenemos jugadores que juegan con el mismo porte y es de la forma que nos gusta a nosotros. Han habido apariciones muy lindas”, sostuvo.

La continuidad del cuerpo técnico tendrá, sin embargo, una modificación: Walter Samuel dejará de integrar el equipo de trabajo para iniciar su carrera como entrenador en solitario. En cambio, Roberto Ayala continuará acompañando a Scaloni.

Qué pasará con la camiseta número 10 de Messi

Otro de los temas que surgieron durante la conferencia fue el futuro de la camiseta número 10 tras el retiro de Lionel Messi de la Selección.

Scaloni explicó que, al menos por ahora, ningún futbolista utilizará ese número. La decisión se mantendrá mientras el reglamento no obligue a asignarlo.

“En este partido no va a usar nadie la 10, hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso, no es algo que me preocupe”, señaló el entrenador.

Scaloni habló sobre la situación del Dibu Martínez

El técnico también se refirió a la condición física de Emiliano Martínez, quien se encuentra entrenando con una protección en la mandíbula después de la operación a la que fue sometido por una fractura.

“Martín (Tocalli) hablará con Emiliano (Martínez) para ver si está en condiciones de jugar mañana”, explicó Scaloni, sin confirmar todavía si el arquero estará disponible para el próximo encuentro.

El guardameta había sufrido una fractura de mandíbula y maxilar el 17 de octubre de 2026, durante un partido del Chelsea frente al Everton, tras un choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite. Fue operado de urgencia ese mismo día y, después de casi un mes de recuperación, recibió el alta médica para volver a jugar con una máscara facial protectora.