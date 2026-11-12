Julio Zamora entregó ayuda económica a cerca de 100 cooperadoras escolares de Tigre

El Municipio de Tigre reconoció a cerca de 100 cooperadoras escolares con un respaldo económico. Durante el encuentro en Benavídez, Julio Zamora destacó su papel en el sostenimiento de la educación pública y cuestionó al Gobierno nacional.

El respaldo económico a cerca de 100 cooperadoras escolares fue el eje de un nuevo reconocimiento del Municipio de Tigre a las organizaciones que colaboran con el funcionamiento de los establecimientos educativos del distrito. Durante el encuentro, el intendente Julio Zamora defendió la continuidad de esta política y cuestionó al Gobierno nacional por el abandono de sus responsabilidades en materia social y educativa.

La actividad se realizó en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez, con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, representantes de las cooperadoras y miembros de la comunidad educativa. Además del aporte económico, se entregaron certificados en reconocimiento a la tarea que desarrollan estas agrupaciones.

“Estamos ratificando una política de apoyo a las instituciones porque son un engranaje fundamental para la educación pública, ya que las cooperadoras ayudan a los chicos en sus útiles o reparación de algún tema menor en las escuelas”, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, Zamora planteó una diferencia entre las responsabilidades del Estado nacional y las acciones que lleva adelante el gobierno local. “Mientras el Estado nacional abandona sus obligaciones indelegables, que tienen que ver con la justicia social y con estar al lado de los sectores más perjudicados, desde el Municipio trabajamos para renovar nuestro compromiso con la educación, el deporte, las políticas de género y el cuidado de niños y niñas”, expresó.

El aporte de las cooperadoras para sostener las escuelas

Durante el encuentro también se puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan algunas familias y en la importancia de contar con recursos para mantener las actividades de las instituciones educativas.

Gisela, representante de la EP 24 de Don Torcuato, agradeció la asistencia municipal y explicó el impacto que tiene para la organización: “Hoy en día todo cuesta; estamos en un momento donde los padres no pueden abonar la cooperadora y esta ayuda es un alivio porque podemos sacar la escuela adelante. Todo lo que hacemos es por y para los chicos”.

Por su parte, Patricia, integrante de la Primaria de Adultos 702, destacó tanto el aporte económico como el reconocimiento institucional. “Está agrupación acompaña a los estudiantes en distintas circunstancias y este reconocimiento es muy significativo, ya que no solo es el aporte económico sino que es sentir el respaldo de la gestión del intendente Julio Zamora”, señaló.

La participación de las familias en la educación

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el compromiso de las cooperadoras y convocó a las familias a involucrarse en la vida escolar.

“Un nuevo año donde nuestro intendente Julio Zamora reconoció a las cooperadoras escolares, destacando su trabajo y compromiso. Es importante que las familias también se involucren en la participación educativa porque eso también forma parte de construir comunidad. En los chicos y jóvenes que están creciendo está el destino de Tigre y por eso creemos que es importante cuidarnos, alojarlos y garantizar su educación para que todos puedan tener una mejor calidad de vida en el presente y también en el futuro”, manifestó.

Las cooperadoras escolares cumplen un papel que excede la resolución de necesidades materiales: también acompañan las trayectorias educativas, estimulan la participación de los estudiantes y promueven la integración de madres y padres en la vida de las escuelas.