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2026
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Vicente López

La Noche de los Museos en Vicente López: Lumiton tendrá cine, música y talleres gratuitos

Museo Lumiton
El Museo Lumiton participará este sábado 14 de noviembre de la jornada cultural con visitas guiadas, proyecciones en 35 mm, experiencias sonoras, talleres artísticos y una feria temática. La entrada será gratuita y por orden de llegada.

El Museo Lumiton, en Munro, ofrecerá una programación especial de cine, música en vivo, muestras y talleres participativos durante La Noche de los Museos, que se realizará este sábado 14 de noviembre. La propuesta comenzará a las 19.30 y se extenderá hasta la medianoche, con entrada gratuita y por orden de llegada.


La histórica Casona de las Estrellas, ubicada en Sargento Cabral 2354, abrirá sus puertas para que los visitantes puedan recorrer distintos espacios dedicados a la historia del cine argentino y al patrimonio audiovisual de Vicente López.


Uno de los recorridos estará dedicado a la muestra “Lumiton: El sello que marcó el rumbo del cine nacional”. La visita guiada estará a cargo de Alejandro Ojeda, quien repasará la historia de uno de los primeros estudios modernos de cine sonoro del país.


También se podrá visitar “Una estrella, una foto: Ana Baum y su colección”, una exposición del archivo fotográfico de quien fue la primera periodista argentina en integrar la Hollywood Foreign Press Association.


Talleres para experimentar con el cine y sus sonidos


La programación incluirá actividades participativas para grandes y chicos. Una de ellas será la Estación de Foley, donde el público podrá experimentar con objetos y recursos para crear en vivo los efectos sonoros de distintas escenas cinematográficas.


Otra propuesta será la Estación de Serigrafía, coordinada por Male Cejas. Allí, los participantes podrán estampar sus propios pósteres o telas y conocer los materiales y procedimientos de esta técnica.


Además, el taller de Cine sin cámara invitará a intervenir artísticamente tiras de película fílmica. El resultado será una creación colectiva que se proyectará al cierre de la actividad. Tanto la estación de serigrafía como el taller de cine sin cámara funcionarán hasta las 22.30.


Feria artística y proyecciones en 35 milímetros


Hasta las 23, la Feria de Estampa & Cine reunirá emprendimientos y proyectos vinculados con el universo audiovisual.


Participarán La gata y la luna Libros, con publicaciones sobre cine, fotografía y obras literarias llevadas a la pantalla; Femia, con sticky films de películas icónicas y miniaturas inspiradas en el cine y la televisión; Bucle tienda de cine, con indumentaria y objetos relacionados con directores y películas clásicas; y Fill Blue, que ofrecerá kits para aprender cianotipia, libretas y fotogramas de películas copiados a mano.


Durante toda la jornada también habrá proyecciones de material del archivo de Lumiton en su formato fílmico original de 35 milímetros.


La música en vivo estará a cargo de LUPS, el proyecto del músico Nik Sasbón, que combina el sonido del bandoneón y la voz procesada mediante loops con música electrónica en una propuesta de improvisación.


En caso de lluvia, se suspenderán la Feria de Estampa & Cine, la Estación de Serigrafía y el taller de Cine sin cámara.


La historia de Lumiton, protagonista de la jornada


Fundada en 1931, Lumiton fue una de las productoras cinematográficas más influyentes de su época. Sus estudios impulsaron películas populares y producciones que marcaron la historia del cine argentino. Por allí pasaron figuras como Mirtha Legrand, Mecha Ortiz, Olga Zubarry, Niní Marshall y Hugo del Carril.


Actualmente, en el mismo edificio funciona el Museo y Usina Audiovisual Lumiton, dependiente de la Secretaría de Cultura de Vicente López, dedicado a preservar y difundir el patrimonio cinematográfico nacional.


La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre, de 19.30 a 24, en Sargento Cabral 2354, Munro. La entrada es gratuita y el ingreso será por orden de llegada.

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