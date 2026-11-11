El Papa León XIV se despidió de la Argentina ante una multitud en Luján

Más de dos millones de fieles participaron de la última misa del Papa en el país. Durante la celebración, evocó a Francisco, pidió construir puentes de caridad y solidaridad y cerró su homilía con un mensaje dirigido a todos los argentinos.

El papa León XIV se despidió de la Argentina este miércoles con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Según estimaciones preliminares, más de dos millones de personas participaron de la celebración, que marcó la última actividad oficial del pontífice en el país antes de partir rumbo a Perú.

Ante los fieles que colmaron la plaza y los alrededores del santuario, el Papa evocó a Francisco, llamó a construir puentes de caridad y redes de solidaridad y pidió a los argentinos avanzar por caminos de reconciliación y unidad.

«Argentina, levántate y camina», expresó durante el tramo final de su homilía. La despedida tuvo otra frase especialmente dirigida al país: «Hasta siempre, mi querida Argentina».

El mensaje de León XIV en su última misa en Argentina

Durante la celebración, León XIV propuso un itinerario de cuatro pasos para la vida cristiana: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión.

Al referirse a las dificultades que atraviesan las familias, mencionó especialmente las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. En ese contexto, pidió impulsar procesos de perdón y reconciliación para construir un futuro en el que «sea el amor el que tenga la última palabra».

También convocó a compartir los dones recibidos y a acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. «Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados», afirmó al mencionar a los pobres, los migrantes, los enfermos y las personas privadas de la libertad.

El recuerdo de Francisco ante la Virgen de Luján

En la casa de la patrona de la Argentina, el pontífice dedicó un pasaje de su homilía a Francisco, a quien recordó por su devoción a la Virgen de Luján, a la que llamaba la «Patroncita morena».

León XIV también evocó una de las expresiones habituales del anterior pontífice al despedirse de los fieles: «Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide».

La misa tuvo una marcada dimensión simbólica. El Papa vistió una casulla con los colores celeste y blanco, en referencia al manto de la Virgen de Luján y a la bandera argentina. Antes de comenzar la ceremonia, además, bendijo a niños y niñas con discapacidad que se acercaron a saludarlo.

Una multitud acompañó la despedida del Papa

León XIV llegó a la plaza de la Basílica a bordo del papamóvil y recorrió las últimas cuadras saludando a los fieles que se habían congregado en el lugar. Al descender del vehículo fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La celebración reunió también a numerosos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos estuvieron la vicegobernadora Verónica Magario, el diputado nacional Máximo Kirchner, el exministro Sergio Massa y funcionarios como Carlos Bianco y Andrés Larroque. También participaron Mayra Mendoza, Eduardo «Wado» de Pedro, Juliana Di Tullio, Juan Grabois y Roberto Baradel, entre otros referentes.

En el cierre de la homilía, León XIV pidió a la Virgen de Luján que acompañe su pontificado y al pueblo argentino. «Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad», expresó, antes de concluir su mensaje de despedida.

La visita a Luján cerró la agenda oficial del Papa en la Argentina. Esta tarde, el pontífice partirá rumbo a Perú para continuar con su viaje apostólico.