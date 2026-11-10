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Kicillof recorrió el operativo en Luján: 12.000 efectivos y 1.200 trabajadores de salud

Kicillof recorrió el operativo en Luján: 12.000 efectivos y 1.200 trabajadores de salud
Axel Kicillof recorrió el dispositivo preparado para la misa del papa León XIV en la Plaza Belgrano. El despliegue incluye puestos médicos, espacios de hidratación, sectores accesibles y miles de trabajadores y voluntarios.

Más de 23.000 efectivos, trabajadores de salud y voluntarios forman parte del operativo organizado en Luján para recibir a los fieles que asistirán a la misa del papa León XIV en la Plaza Belgrano. El dispositivo incluye 12.000 integrantes de las fuerzas de seguridad, más de 1.200 trabajadores sanitarios y más de 10.000 voluntarios capacitados.


En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof recorrió este martes los espacios destinados a la prevención, la atención médica y el cuidado de los visitantes que llegarán a la ciudad para participar de la celebración religiosa.


El despliegue contempla puestos médicos de avanzada en los accesos y zonas cercanas, postas de hidratación, carpas eucarísticas distribuidas a lo largo del recorrido y sectores con baños y accesibilidad para personas con discapacidad. También se instalaron pantallas gigantes para transmitir las actividades.


Cómo se organiza el operativo para recibir a los fieles


La infraestructura sanitaria y de asistencia busca acompañar la llegada y circulación de las personas durante la visita papal. Entre los dispositivos previstos se encuentran espacios de cuidado e hidratación y puestos de atención médica en distintos puntos de acceso a la ciudad.


El operativo también incorpora sectores accesibles para personas con discapacidad y carpas eucarísticas distribuidas a lo largo del recorrido, además de pantallas gigantes para seguir las actividades.


Durante la recorrida, Kicillof explicó que la organización comenzó con anticipación y que hubo reuniones periódicas para coordinar el dispositivo.


“Hace casi dos meses que venimos trabajando, con reuniones periódicas y un seguimiento permanente, para garantizar que todo salga bien en esta histórica visita del papa León XIV a nuestra provincia”, afirmó el gobernador.


Kicillof destacó el mensaje social de la visita papal


El mandatario bonaerense también se refirió al recorrido pastoral que realizó León XIV en Argentina y destacó especialmente su paso por el Cottolengo Don Orione, donde el Papa escuchó a personas con discapacidad.


“Que haya empezado su visita pastoral en el Cottolengo Don Orione, escuchando a personas con discapacidad, ha sido para todos nosotros un gesto muy fuerte”, sostuvo.


En ese sentido, vinculó el cierre de la visita en Luján con el mensaje social de la celebración religiosa.


“Y que finalice aquí, con una misa que tiene que ver con la caridad, con los más humildes y con los excluidos, habla también de dónde pone la mirada y a quiénes escucha”, agregó.


Kicillof también señaló: “Luján es la capital de la fe en la Argentina y el Papa la eligió para despedirse de nuestro país: estamos listos para recibir con los brazos abiertos a todos los que quieran venir”.


De la recorrida participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente de Luján, Leonardo Boto.


La información sobre el operativo y los accesos puede consultarse en el sitio oficial visitadelpapapba.gba.gob.ar.

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