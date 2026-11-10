La Feria del Libro de Vicente López convocó a más de 15.000 personas en Quinta Trabucco

La 13° edición se realizó durante el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en Quinta Trabucco. Participaron más de 500 expositores y hubo encuentros con escritores, presentaciones, talleres y actividades gratuitas para todas las edades.

La Feria del Libro de Vicente López reunió a más de 15.000 personas durante su 13° edición, realizada el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en Quinta Trabucco. El encuentro contó con más de 500 expositores y una programación gratuita que incluyó presentaciones, talleres, charlas y actividades culturales para todas las edades.

La convocatoria reunió a escritores, editoriales, librerías y bibliotecas, que compartieron sus propuestas con vecinos y visitantes. A lo largo de las dos jornadas, el público pudo recorrer los distintos espacios, conocer proyectos editoriales y participar de encuentros con autores.

Entre las figuras destacadas de esta edición estuvieron Claudia Piñeiro, Luis María Pescetti, Daniel López Rosetti, Daniel Balmaceda y Magalí Tajes. Los encuentros abordaron temas vinculados con la literatura argentina, la historia, la gastronomía y la neurociencia, entre otros.

Literatura, historieta y actividades para todas las edades

La programación incluyó propuestas que abarcaron distintos ámbitos de la cultura, con presentaciones de libros, firmas de ejemplares, charlas, talleres y actividades artísticas. También hubo espacios dedicados a la literatura, la historieta, la ilustración, la poesía y el cine.

Uno de los sectores estuvo especialmente destinado a las infancias, con narraciones, talleres artísticos y actividades de lectura. Además, ilustradores e historietistas tuvieron un espacio propio para compartir sus trabajos.

Otra de las propuestas fueron las Caminatas Libreras, que invitaron a recorrer librerías independientes de Florida y participar de encuentros con escritores y artistas.

Con 13 ediciones realizadas, la Feria del Libro de Vicente López reúne cada año a lectores y representantes del sector editorial, con una propuesta que busca acercar la literatura a distintos públicos, dar visibilidad a editoriales y autores independientes y facilitar el acceso gratuito a la cultura.