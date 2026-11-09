Julio Zamora recorrió la nueva planta industrial de El Club de la Milanesa en Tigre

El establecimiento de El Talar cuenta con 5.000 metros cuadrados y una capacidad proyectada de hasta cinco millones de milanesas mensuales. Julio Zamora recorrió las instalaciones, donde trabajan más de 100 personas del distrito. La empresa también proyecta ampliar su producción y llegar al mercado de congelados.

El Club de la Milanesa cuenta con una nueva planta industrial en El Talar, partido de Tigre, con una superficie de 5.000 metros cuadrados y una capacidad proyectada de hasta cinco millones de milanesas mensuales. El establecimiento emplea a más de 100 personas del distrito y forma parte de un proyecto de expansión que apunta a duplicar la producción en un año y multiplicarla por diez en los próximos cinco.

El intendente Julio Zamora recorrió las instalaciones, ubicadas en las inmediaciones de la Ruta 197 y la autopista Panamericana, donde conoció el funcionamiento de la planta y mantuvo un encuentro con representantes de la compañía.

Uno de los objetivos de la inversión es ampliar la capacidad productiva y logística de la firma, que también proyecta ingresar al mercado de las milanesas congeladas a través de supermercados y comercios minoristas.

El gerente de la planta, Rodrigo Ávalos, explicó el alcance del proyecto y las expectativas de crecimiento: “Para nosotros es un placer recibir la visita del intendente Julio Zamora y poder mostrarle un poco de lo que apostamos al futuro del país, del Municipio y de la empresa. Tenemos proyectos de salir con la milanesa congelada a los supermercados y al retail. Por eso invertimos en esta planta, con el objetivo de duplicar la producción en un año y multiplicarla por diez en los próximos cinco años”.

Una planta con más de 100 trabajadores de Tigre

La nueva instalación incorpora maquinaria y equipamiento de origen nacional e internacional, con tecnología proveniente de Alemania, China y España. La infraestructura permitirá ampliar el almacenamiento y la distribución de los productos, además de optimizar los procesos de elaboración.

Durante la recorrida, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, destacó la incorporación de trabajadores del distrito y el impacto que puede tener la actividad de la empresa en la economía local.

“Realmente vimos mucha tecnología; una empresa pujante que emplea a más de 100 personas del distrito. Eso va a beneficiar también al desarrollo económico local y a la generación de empleo de calidad. Como Municipio, tenemos esta tradición de trabajar con todo el sector productivo, con las empresas y los comercios, fortaleciendo siempre el vínculo entre lo público y lo privado”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, destacó que la compañía haya elegido Tigre para desarrollar su actividad y se refirió a la articulación con el Municipio para futuras incorporaciones de personal.

“Es una alegría para nosotros recorrer por primera vez la planta, que se inauguró hace muy poco tiempo. Para nosotros es un orgullo que una empresa con tantas franquicias como El Club de la Milanesa haya elegido Tigre para desarrollar su actividad. También articulando con el Municipio, con las áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico para las búsquedas laborales y el personal que necesiten incorporar en lo sucesivo”, afirmó.

La visita de Zamora se inscribe en el vínculo que mantiene el Gobierno local con las empresas del distrito. En este caso, la expansión de El Club de la Milanesa combina una mayor capacidad industrial con la posibilidad de ampliar su presencia en el mercado y generar nuevas oportunidades laborales en Tigre.