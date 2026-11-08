Tigre reunió a organismos de zona norte para fortalecer los procesos de adopción

La Mesa de Adopción reunió a equipos técnicos de juzgados, organismos especializados y representantes institucionales para intercambiar experiencias y avanzar en criterios de trabajo conjunto.

La coordinación entre los organismos que intervienen en los procesos de adopción fue el eje de una nueva reunión de la Mesa de Adopción de zona norte, realizada en Tigre. El encuentro convocó a profesionales y representantes de distintas instituciones para intercambiar experiencias y avanzar en acuerdos que permitan fortalecer el trabajo conjunto.

La agenda estuvo centrada en el abordaje de los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes, con especial atención a la articulación entre los equipos especializados y los organismos que participan en las distintas intervenciones.

Participaron profesionales de los equipos técnicos de los Juzgados N° 1 y 3 de San Isidro, integrantes del equipo de Adopción de San Fernando y representantes de la Comisión de Adopción y Familia del Colegio de Psicólogos del Distrito XV.

También formaron parte de la jornada miembros de la Oficina de Adopción de San Isidro y del programa Afianzando Lazos, perteneciente al Municipio de Tigre.

Trabajo conjunto entre instituciones

La Mesa de Adopción funciona como un espacio de intercambio entre organismos y equipos especializados de la región. Sus encuentros buscan promover el diálogo y la cooperación institucional en torno a los procesos adoptivos.

En esta oportunidad, los participantes compartieron experiencias y abordaron distintas cuestiones vinculadas con las intervenciones de cada organismo. El objetivo fue fortalecer los mecanismos de articulación y avanzar en criterios comunes de trabajo.