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San Martín: más de 20 mil personas visitaron la quinta Feria del Libro

San Martín: más de 20 mil personas visitaron la quinta Feria del Libro
La quinta edición de San Martín Lee se desarrolló durante cinco jornadas con más de 60 stands, actividades para todas las edades y la participación de reconocidos escritores, periodistas y artistas.

Más de 20 mil personas visitaron la quinta edición de la Feria del Libro de San Martín, que durante cinco jornadas reunió a familias, delegaciones escolares e instituciones locales en torno a la literatura, el arte y distintas propuestas culturales. El encuentro contó con más de 60 stands y una programación que incluyó talleres, presentaciones de libros, conversatorios y espectáculos en vivo.


La actividad se distribuyó entre la Plaza Central, el Hall del Palacio Municipal y el Complejo Cultural Plaza, con la participación de escritores, periodistas y artistas de distintos ámbitos. Entre los nombres que formaron parte de la programación estuvieron María O’Donnell, Tamara Tenembaum, Pedro Saborido, Dolores Reyes, Guillermo Martínez, Soledad Barruti, Darío Sztajnszrajber y Gabriela Cabezón Cámara.


También participaron Daniel Balmaceda, Sylvia Iparraguirre, Leonardo Oyola, Esteban Lamothe, Clara Muschietti, Gonzalo Heredia, Nina Ferrari y otras figuras de la cultura.


Un cierre con música y literatura


El domingo, la programación culminó en el Complejo Cultural Plaza con el espectáculo de Pedro Saborido & The Walking Conurban. La jornada también incluyó la presentación de Érase una vez en San Martín, con Dolores Reyes, Leo Oyola y Nina Ferrari, y un show musical para toda la familia a cargo de Vuelta Canela.


La feria contó, además, con más de 60 espacios de editoriales, colectivos culturales y librerías, que formaron parte de la propuesta a lo largo de las cinco jornadas.


Moreira destacó el acceso a la cultura


El intendente Fernando Moreira vinculó la realización del encuentro con la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a las propuestas culturales.


“En un contexto en el que cada vez es más difícil acceder a la cultura, la literatura, el arte y la educación, es fundamental que el Estado esté presente, generando oportunidades y acercando estas propuestas a toda la comunidad”, afirmó.


En esa línea, sostuvo que “garantizar el acceso a la cultura también es contribuir a formar ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de comprender y transformar una realidad cada vez más compleja”.


Moreira también planteó la continuidad de la iniciativa como parte de la política cultural local: “Sabemos que el desafío es enorme, pero desde San Martín vamos a seguir trabajando en esta dirección, porque creemos en una comunidad activa, que se encuentra, participa y construye colectivamente. Cuando cuidamos la cultura, también estamos cuidando el futuro”.


La Feria del Libro forma parte del programa municipal San Martín Lee.

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