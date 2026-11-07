Dos motos chocaron de frente en Tigre centro: un conductor fue trasladado al hospital

El siniestro ocurrió en Avenida del Libertador General San Martín y Belgrano. Ambos conductores cayeron sobre el asfalto y uno fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco.

El choque ocurrió en Avenida del Libertador General San Martín y Belgrano. Ambos motociclistas cayeron sobre el asfalto y fueron asistidos por personal de emergencias. Uno de ellos fue trasladado al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco.

El accidente quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), cuyos operadores detectaron la colisión y activaron el protocolo de asistencia para los conductores involucrados.

El siniestro se produjo durante la tarde, cuando dos motocicletas impactaron de frente en el cruce de Avenida del Libertador General San Martín y Belgrano, en Tigre centro. Como consecuencia del choque, ambos conductores cayeron sobre la calzada.

El operativo de asistencia tras el choque

En el lugar intervinieron agentes del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y profesionales del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

El personal médico asistió a los motociclistas y trasladó a uno de ellos al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco, para realizarle controles más exhaustivos.

Según la información difundida, los involucrados se encontraban fuera de peligro.