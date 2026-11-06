Violencia escolar en San Fernando: una alumna insultó y empujó a una docente

El episodio ocurrió hace aproximadamente un mes en una escuela secundaria pública de Villa Jardín. La adolescente reaccionó después de que la profesora la reprendiera por hablar durante la clase. Las imágenes se difundieron en las últimas horas y motivaron una intervención de la inspección distrital.

Una profesora de una escuela secundaria pública de Villa Jardín, en San Fernando, fue insultada y empujada por una alumna durante una discusión en plena clase. El episodio quedó registrado por otro estudiante y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas.

La situación se habría originado cuando la docente reprendió a la adolescente por hablar mientras se desarrollaba la clase. La alumna negó haberlo hecho y respondió con insultos, mientras la profesora intentaba explicarle que sus interrupciones afectaban también el trabajo de los demás estudiantes.

El intercambio fue subiendo de tono. “¿Dónde estoy hablando? Vos flasheás cualquiera”, respondió inicialmente la joven. Luego lanzó expresiones ofensivas contra la profesora y le exigió que no se metiera con ella.

La discusión continuó incluso después de que otra docente ingresara al aula para intentar calmarla. La adolescente mantuvo los insultos y cuestionó la autoridad de la profesora, a quien le dijo: “No voy a hacer lo que se le canta el orto a ella, ¿quién se cree que es, mi mamá?”.

El momento en que la alumna empujó a la profesora

La situación llegó a su punto más grave cuando la estudiante empujó a la docente, ante la mirada del resto del alumnado.

Después de la agresión, la profesora intentó explicarles a los estudiantes que los insultos y la violencia física no podían naturalizarse dentro de la escuela. “La violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien, expliquémosle a los chicos que ellos no pueden venir ni putearnos ni maltratarnos corporalmente”, expresó.

También advirtió que tenía derecho a presentar una denuncia por lo sucedido.

La intervención de la inspección distrital

Aunque el video se viralizó durante las últimas horas, el episodio habría ocurrido aproximadamente un mes antes en una escuela provincial de San Fernando.

La docente finalmente no realizó una denuncia. Sin embargo, según la información difundida por Infobae, la inspección distrital intervino de oficio para tomar medidas en el establecimiento.

No trascendieron detalles sobre las decisiones adoptadas ni sobre eventuales sanciones vinculadas con el episodio.