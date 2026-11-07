Tigre fue sede de la Expo Técnica Regional 2026 con proyectos de escuelas de toda la zona norte

La Estación Fluvial fue sede de la Expo Técnica Regional 2026, donde participaron alumnos de las cinco escuelas técnicas de Tigre y de instituciones de San Isidro, San Fernando y Vicente López. El intendente cuestionó el desfinanciamiento de la educación pública.

La Estación Fluvial de Tigre reunió a estudiantes de escuelas técnicas de la región que exhibieron los trabajos desarrollados durante el ciclo lectivo. Durante la recorrida, el intendente Julio Zamora cuestionó el desfinanciamiento de la educación pública por parte del Gobierno nacional y defendió el acompañamiento municipal a las instituciones.

La Expo Técnica Regional 2026 contó con la participación de alumnos de las cinco escuelas técnicas de Tigre, además de centros de formación profesional (CFP), centros de formación integral (CFI) y establecimientos educativos de San Isidro, San Fernando y Vicente López.

Los estudiantes presentaron proyectos de distintas áreas y explicaron cómo aplicaron los conocimientos adquiridos durante el año. Entre ellos estuvo Milagros Rojas, de la Escuela Técnica N° 1 de El Talar, quien destacó la importancia de contar con espacios para mostrar el trabajo realizado.

“Es importante que tengamos estos espacios para poder contarle a la gente lo que hacemos. Nuestro proyecto tiene que ver con el área de construcciones y la electromecánica”, señaló.

Zamora cuestionó el desfinanciamiento de la educación pública

Durante la actividad, Julio Zamora vinculó la exposición con la situación que atraviesan las escuelas técnicas y cuestionó las políticas de financiamiento del Gobierno nacional.

“Esta muestra es un testimonio del compromiso que hay en Tigre con la educación pública. Hay escuelas técnicas que siguen de pie a pesar de un gran desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional. El Municipio continúa trabajando para el fortalecimiento de las instituciones educativas", sostuvo el intendente.

En ese marco, también planteó la necesidad de discutir otras formas de gestión y relacionó la situación educativa con el contexto económico y social.

“Hay fábricas que cierran, abuelos que no tienen medicamentos y en ese contexto necesitamos trabajar en otra forma de hacer política para pensar en un futuro mejor. Hay otras maneras de gestionar y que la comunidad tenga más derechos”, agregó.

El acompañamiento municipal a las escuelas

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el trabajo de los estudiantes y el acompañamiento de los docentes en el desarrollo de los proyectos.

“Es maravilloso escuchar a los jóvenes presentar sus proyectos y ver cómo llevan a la práctica los conocimientos adquiridos, acompañados por el compromiso de sus docentes”, expresó.

La funcionaria también detalló algunas de las acciones que lleva adelante el Municipio en las instituciones educativas: “Desde el Municipio acompañamos a las escuelas con la entrega de kits de dibujo técnico, herramientas e intervenciones de infraestructura, porque estamos convencidos de que ningún pibe ni ninguna piba debe quedarse sin la oportunidad de aprender y acceder a una educación de calidad”.

La jornada incluyó además stands del Centro Universitario Tigre (CUT), la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica (EMTyR), el Programa de Orientación Vocacional y el Tigre Instituto Formativo (TIF).