Newman venció a Hindú y se consagró bicampeón del URBA Top 14

El equipo de Benavídez se impuso en una definición electrizante disputada en el Club Atlético San Isidro. Con el bicampeonato del URBA Top 14, ahora buscará defender su corona nacional ante El Talar de Córdoba.

El equipo de Benavídez se impuso en una definición electrizante disputada en el Club Atlético San Isidro. Con el bicampeonato del URBA Top 14, ahora buscará defender su corona nacional ante El Talar de Córdoba.

Newman volvió a quedarse con el título más importante del rugby de Buenos Aires. En una final que se definió por apenas un punto, derrotó 33-32 a Hindú y consiguió el bicampeonato del URBA Top 14 Copa Macro presentada por Zurich, en el encuentro disputado en el Club Atlético San Isidro.

El Cardenal tuvo que sostener la ventaja hasta el último instante frente a un rival que llegó a estar arriba en el marcador durante el segundo tiempo y que buscó la victoria hasta la última jugada.

La definición también tuvo un protagonista decisivo en Santiago Marolda, autor de dos tries, incluido el que le permitió a Newman recuperar la ventaja en el tramo final del encuentro.

Una final cambiante y con ventaja para Hindú

El comienzo mostró a los dos equipos dispuestos a disputar cada pelota. Gonzalo Gutiérrez Taboada abrió el marcador con un penal para Newman, pero Hindú respondió con un try de Nicolás Amaya, después de haber generado las primeras aproximaciones de peligro.

A los 19 minutos llegó una situación que modificó el desarrollo: Martín Cancelliere recibió una tarjeta amarilla y el Cardenal aprovechó la superioridad numérica para tomar el control del partido.

Pablo Cardinal y Santiago Marolda apoyaron dos tries que le permitieron al conjunto de Benavídez construir una diferencia. Sin embargo, Newman también sufrió la lesión de rodilla de Simón Prince y una nueva amonestación, esta vez para Lucas Marguery.

Con dos jugadores menos en distintos momentos del encuentro, el equipo no pudo sostener la distancia. Sebastián Cancelliere apoyó para Hindú y dejó el marcador 20-17 al término de la primera etapa.

El desenlace se resolvió por un punto

El segundo tiempo comenzó con otro penal de Gutiérrez Taboada, pero enseguida el apertura de Newman recibió una tarjeta amarilla por una infracción sobre Bautista Farisé cuando el jugador de Hindú apoyaba la pelota.

La acción derivó en un try penal y, poco después, Martín Cancelliere volvió a llegar al ingoal. De esa manera, el Elefante pasó al frente 32-26 y dejó al campeón vigente ante un escenario complicado.

Newman necesitaba reaccionar y encontró la respuesta a los 23 minutos del complemento. Marolda volvió a apoyar un try y Gutiérrez Taboada acertó la conversión para que el Cardenal recuperara la ventaja por 33-32.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión. Hindú buscó el try que le permitiera quedarse con el campeonato y estuvo cerca de conseguirlo con un remate de Bautista Farisé que pegó en el palo.

El conjunto de Benavídez resistió los avances rivales y sostuvo la diferencia. En la última intervención defensiva, Justo Ortíz Basualdo resultó determinante para evitar que Hindú modificara el resultado.

El 33-32 quedó sellado y Newman pudo celebrar un nuevo campeonato, el segundo consecutivo en el Top 14 de la URBA.

Newman va por otro título nacional

El bicampeonato de Buenos Aires no será el último desafío de la temporada para el Cardenal. Newman disputará el próximo 21 de noviembre, a las 19:40, la final del Torneo Nacional de Clubes frente a El Talar de Córdoba.

El encuentro se jugará en condición de visitante y le dará al equipo de Benavídez la posibilidad de defender también la corona nacional que ya ostenta.