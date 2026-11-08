Mauro Icardi: la Justicia de Tigre le prohibió acercarse a su hija Francesca por 45 días

La resolución del Juzgado de Garantías N.º 2 establece una distancia mínima de 100 metros respecto de la menor y de 300 metros de su domicilio o cualquier lugar donde se encuentre. La medida se dictó tras una denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones leves.

El Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre dictó una medida cautelar que prohíbe a Mauro Icardi acercarse o mantener contacto con su hija Francesca durante 45 días. La resolución establece una distancia mínima de 100 metros respecto de la menor y de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre.

La decisión fue firmada por el juez Orlando Abel Díaz, en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por Wanda Nara por presuntas lesiones leves. La restricción también alcanza cualquier comunicación personal, telefónica, por redes sociales, servicios de mensajería o mediante terceras personas.

El plazo comenzará a contarse desde la notificación formal al futbolista. El fallo advierte que un eventual incumplimiento podría derivar en una imputación por desobediencia judicial.

Qué establece la medida judicial contra Icardi

La resolución fue dictada bajo el régimen de protección previsto en la normativa sobre violencia familiar. Además de las restricciones de acercamiento y comunicación, el magistrado ordenó la intervención del área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre para brindar asistencia a la menor y dio participación a la Asesoría de Menores.

En paralelo, dispuso el sorteo de un Juzgado de Familia para que intervenga en cuestiones vinculadas con la guarda, la custodia, los alimentos y el régimen de comunicación.

La denuncia y el procedimiento policial en Nordelta

La medida cautelar se adoptó después de un episodio ocurrido en una vivienda del barrio La Isla, en Nordelta. Según el acta policial incorporada a la causa, efectivos del Comando de Patrullas de Tigre acudieron al domicilio alrededor de las 17, tras recibir una alerta a través del sistema 911.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien habría manifestado que recibió mensajes de su hija mediante la plataforma iCloud. De acuerdo con la documentación del expediente, la menor, de 11 años, habría comunicado que su padre la había agredido físicamente, que llevaba varias horas en su habitación y que no había almorzado.

El episodio ocurrió mientras estaba vigente una disposición judicial que establecía la permanencia de Francesca con su progenitor hasta el 16 de noviembre.

El parte policial señala que los efectivos no pudieron ingresar inicialmente a la vivienda porque un hombre les indicó que no tenían autorización para hacerlo. Minutos después, la niña salió del domicilio llorando y se dirigió hacia su madre.

Según las actuaciones, Francesca manifestó que quería retirarse del lugar junto a Wanda Nara y afirmó que había sido golpeada y amenazada por su padre. Esas expresiones quedaron asentadas en el informe de los policías que participaron del procedimiento.

La asistencia médica y las actuaciones posteriores

Luego de la intervención policial, se solicitó una ambulancia para evaluar el estado de salud de la menor. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el lugar y, según la constancia incorporada al expediente, no encontró lesiones de gravedad que justificaran su traslado a un centro asistencial.

Sin embargo, habría recomendado estudios complementarios por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. En ese contexto, Wanda Nara informó que su hija tenía programada una intervención quirúrgica de meniscos para las semanas siguientes.

La causa continúa bajo análisis de las autoridades judiciales, tanto en el ámbito penal como en las actuaciones de familia. La medida cautelar constituye una disposición preventiva y no implica por sí misma una declaración de responsabilidad penal sobre los hechos denunciados.