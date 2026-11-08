La Provincia y la AFA facilitarán financiamiento para obras en clubes bonaerenses

El acuerdo firmado por Andrés Larroque, Claudio Tapia y el fideicomiso Fuerza Solidaria contempla créditos, asistencia técnica y capacitación para financiar obras y mejorar la infraestructura de las instituciones deportivas.

Los clubes bonaerenses vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podrán acceder a herramientas de financiamiento para realizar obras y mejorar sus instalaciones, a partir de un convenio firmado entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la entidad que conduce Claudio Tapia y el fideicomiso Fuerza Solidaria.

El alcance de la iniciativa ya tiene un primer resultado: siete instituciones deportivas cuentan con créditos aprobados, mientras que otras 24 se encuentran en distintas instancias de evaluación para acceder a los préstamos.

El acuerdo contempla líneas de crédito, asistencia técnica y capacitación destinadas a fortalecer la infraestructura de los clubes y acompañar las actividades sociales y formativas que desarrollan en sus comunidades.

Qué establece el convenio entre la Provincia y la AFA

La firma estuvo a cargo del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al titular de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo. El encuentro se realizó en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, con la participación de dirigentes de distintos clubes de la provincia.

Durante el acto, Larroque destacó la importancia de estas instituciones en la vida comunitaria y sostuvo: “Los clubes son el corazón del fútbol argentino”.

El funcionario también vinculó el convenio con la decisión del gobierno de Axel Kicillof de destinar recursos a las organizaciones deportivas. “Que estemos hoy acá firmando este convenio que garantice la asistencia plena, la posibilidad de acceder al crédito para los clubes tiene que ver con una concepción que es poner los recursos allí donde más se necesitan”, afirmó.

Por su parte, Tapia puso el acento en el trabajo cotidiano de los dirigentes y en la función social que cumplen las instituciones deportivas.

“La función social que hacen ustedes es la más importante de todas. Es muy fácil administrar riqueza, siempre lo digo, y es muy difícil administrar pobreza y ser solidarios. La mejor gestión es la de cada día, y en eso están los dirigentes del fútbol argentino”, expresó.

El presidente de la AFA también destacó el papel de los clubes como espacios de contención para chicos, chicas y sus familias: “Cada chico que está adentro de un club, es un chico menos en la calle, es una chica menos en la calle, es una familia más que durante el tiempo que juegue al fútbol o que juega a la pelota, va a estar teniendo la posibilidad de una calidad de vida diferente”.

Los préstamos de Fuerza Solidaria y el alcance del programa

El fideicomiso Fuerza Solidaria es una iniciativa del Gobierno bonaerense y el Banco Provincia, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, el organismo aprobó más de 260 préstamos por un monto superior a los 3.000 millones de pesos, destinados al fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias.

Dentro de ese esquema, los siete clubes vinculados a la AFA que ya tienen créditos aprobados representan una parte de las instituciones que accedieron al financiamiento, mientras que otras 24 continúan en proceso de evaluación.

De la actividad también participaron el subsecretario de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; el gerente de Fuerza Solidaria, Diego Gojzman; el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni; el director de Deporte Social y Clubes de Barrio, Waldo Lomónico, y el director provincial de Planificación Estratégica, Lauro Grande.