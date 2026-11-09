León XIV pidió defender a la familia y destacó su papel en la sociedad argentina

Durante la Santa Misa en el Monumento de los Españoles, el Papa destacó el papel de las familias en la transmisión de la fe, llamó a fortalecer el diálogo y recordó las palabras de Francisco.

El papa León XIV convocó a más de dos millones de personas en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde celebró una Santa Misa y pronunció un mensaje centrado en la familia, la transmisión de la fe y la convivencia social. Ante la multitud, pidió no considerar superado el modelo de familia cristiana y destacó su importancia en la historia y la cultura argentina.

“Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país. La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, sostuvo el Pontífice durante la celebración.

En esa línea, llamó a no resignarse frente a quienes cuestionan ese modelo familiar: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época. Abran las puertas de sus casas a Cristo”.

El Papa también recordó a Francisco, quien había sido arzobispo de Buenos Aires antes de su pontificado, y destacó la importancia de los gestos cotidianos en la formación religiosa.

“Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta Ciudad, lo expresó con pasión”, expresó León XIV.

Luego explicó cómo se transmite la fe dentro del hogar: “En la intimidad del hogar, la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos. La bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es en efecto el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”.

Una multitud acompañó la misa en Palermo

La celebración reunió a más de dos millones de personas en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. La multitud ocupó un corredor de casi tres kilómetros sobre la avenida Del Libertador, con banderas argentinas y del Vaticano.

Desde la noche anterior ya había fieles haciendo fila para ingresar a los sectores habilitados. La convocatoria llevó como lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.

Pasadas las 11.15, una multitud recibió al Papa con aplausos y gritos cuando salió desde el túnel de Del Libertador, a la altura de Olleros. Desde allí recorrió el trayecto hasta el Monumento de los Españoles saludando a los presentes.

La misa comenzó a las 11.47 y terminó a las 13.01. Para que los fieles pudieran seguir la ceremonia desde distintos puntos de Palermo, el Gobierno porteño instaló 33 pantallas.

Antes de la celebración actuó Soledad Pastorutti. También participaron un coro de 150 voces y 50 músicos de la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela.

La presencia de Milei y el mensaje de Jorge Macri

El presidente Javier Milei estuvo presente en la celebración junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

Macri destacó la convocatoria y el significado del encuentro con el Pontífice. “Es una alegría ver a un pueblo compartir este momento único, gente que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos un mensaje sobre lo importante que es la familia; el diálogo y el encuentro, es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida”, afirmó.

El jefe de Gobierno también hizo referencia al desafío de proyectar una Argentina diferente: “Tenemos que aprovechar este momento histórico para que todo el mundo vea a una Argentina que puede ser mejor que lo que fue. Esa es la gran tarea que tenemos por delante”.

El día anterior, Jorge Macri le había entregado a León XIV la Llave de la Ciudad, como expresión de bienvenida y reconocimiento institucional.

El operativo para recibir a más de dos millones de personas

La organización de la misa requirió un despliegue de más de 19.000 agentes de distintas áreas, entre policías, bomberos, cadetes, personal de tránsito y prevención, Emergencias y Defensa Civil.

El dispositivo sanitario incluyó 30 ambulancias del SAME, un hospital de campaña, dos puestos médicos de avanzada y un helicóptero.

También se instalaron puestos de hidratación cada tres cuadras, 30 carpas eucarísticas —27 sobre la avenida Del Libertador y tres en Plaza Seeber— y 15 puntos de encuentro con presencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A las tareas de orientación, información y atención se sumaron más de 7.500 voluntarios.

La última visita de un Papa a la Argentina había sido en abril de 1987, hace casi 40 años. La agenda de León XIV en la Ciudad continuará este martes a las 20.15 con un encuentro con jóvenes en el mismo lugar de Palermo. El miércoles a las 8 realizará su última actividad con una visita a la cárcel de Villa Devoto.