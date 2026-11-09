Axel Kicillof recibió al papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione

El gobernador bonaerense acompañó al Sumo Pontífice durante su recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde visitó el santuario, contempló una reliquia de San Luis Orione y conversó con los residentes.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió este lunes al papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, durante la visita del Pontífice a la institución, donde recorrió el santuario y la parroquia y mantuvo un encuentro con los residentes y el personal que los asiste.

La llegada del Papa estuvo precedida por una importante movilización de fieles y vecinos de distintos puntos de la región. Desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes, numerosas personas se acercaron a la avenida Lacaze con reposeras, mantas, bolsas de dormir y mate para esperar su paso y ubicarse frente a las vallas dispuestas en los alrededores del establecimiento.

León XIV partió desde la Nunciatura Apostólica en una camioneta acompañado por su comitiva y un operativo de seguridad. Durante el trayecto, vecinos y fieles siguieron su recorrido por los municipios de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown. Antes de llegar al Cottolengo, subió al papamóvil para transitar las últimas cuadras y saludar a quienes aguardaban su llegada.

En el establecimiento, el Santo Padre recorrió el santuario y la parroquia para contemplar la reliquia del corazón incorrupto de San Luis Orione. También conversó con los huéspedes y saludó al personal encargado de su atención. En el Cottolengo residen alrededor de 400 personas con distintos tipos de discapacidad.

Uno de los momentos destacados de la visita estuvo marcado por el mensaje del Pontífice sobre la dignidad de las personas con discapacidad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, expresó León XIV durante el encuentro.

La actividad fue seguida por los presentes a través de pantallas instaladas en distintos sectores del predio. Hubo rezos, aplausos y lágrimas durante la visita, que reunió a feligreses de distintas parroquias, grupos de scouts, integrantes de colegios, vecinos y voluntarios que se habían inscripto para participar.

La emoción también quedó reflejada en los testimonios de quienes colaboraron con la organización. “Estuvimos desde ayer ayudando, ubicando a la gente. Hoy a la mañana lo vivimos con toda la emoción. Escuchamos lo que dijo. La verdad que tenerlo así tan cerca es muy conmovedor y nos llena de mucha paz, mucha alegría. Creo que recibimos lo que vinimos a ver”, contó Norma, una de las voluntarias.

Otra de las presentes relató que había llegado durante la madrugada junto a integrantes de la parroquia San Cayetano de Burzaco. “Vinimos a las 3 de la mañana desde la parroquia San Cayetano de Burzaco. Somos de Spegazzini. Lo vimos con mucha emoción. Después lo seguimos por la pantalla, con mucha emoción con cada palabra. Las personas que viven ahí en Don Orione también estaban muy movilizadas. Damos gracias a Dios porque nuestro pastor nos vino a visitar”, expresó.

Durante el encuentro también hubo un intercambio de obsequios: una residente del Cottolengo le regaló un solideo al Papa y recibió el suyo.

La comitiva provincial y las autoridades religiosas y municipales acompañaron la actividad. Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Seguridad, Javier Alonso; y el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro.

También participaron el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani; los obispos de las diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera; y el director del Cottolengo, hermano Jorge Silanes.

Tras su paso por Claypole, León XIV continuó con su agenda en el país, con una misa prevista en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.