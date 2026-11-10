San Isidro finalizó la renovación del área quirúrgica del Hospital Materno Infantil

Los trabajos incluyeron quirófanos, salas de parto y recuperación pediátrica. La intervención fue financiada íntegramente con los fondos recaudados en Expo Mate 2025.

El Municipio de San Isidro completó la renovación de distintos sectores del área quirúrgica del Hospital Municipal Materno Infantil, incluidos quirófanos, salas de parto y espacios de recuperación pediátrica. Los trabajos fueron financiados íntegramente con los fondos recaudados en Expo Mate 2025.

La intervención comprendió distintos espacios de circulación y atención del establecimiento, entre ellos los pasillos internos y de traslado, los lavabos y las áreas destinadas a la recuperación de pacientes pediátricos.

El proyecto incluyó la reparación de paredes, el tratamiento de problemas de humedad y la aplicación de pinturas sanitarias lavables, antihongos y antibacterianas. También se reconstruyeron los zócalos con ángulos redondeados para facilitar las tareas de limpieza y desinfección.

Otro de los trabajos estuvo relacionado con el acondicionamiento de los pisos, que fueron preparados para la colocación de revestimientos vinílicos sanitarios. Además, se realizaron tareas de mantenimiento en puertas y marcos y se instalaron nuevos protectores contra impactos para evitar daños por el movimiento de camillas y equipamiento médico.

Las obras se ejecutaron por etapas con el objetivo de mantener la atención y la operatividad de las áreas críticas del hospital durante el desarrollo de los trabajos, bajo condiciones de higiene, seguridad y bioseguridad sanitaria.

El intendente Ramón Lanús recorrió los sectores intervenidos junto a Victoria Erdocia, nueva secretaria de Salud Pública del Municipio.

La inversión se cubrió con los fondos donados por Expo Mate 2025, el evento realizado el año pasado en el Centro de Exposiciones de San Isidro.