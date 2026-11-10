El Concejo Deliberante de San Isidro recibirá la XIII Jornada de Historia de Martínez

La XIII Jornada de Historia de la Ciudad de Martínez se realizará el sábado 14 de noviembre en el Concejo Deliberante de San Isidro. Habrá seis exposiciones sobre patrimonio, personajes históricos, calles, música y cultura local, con entrada libre y gratuita.

La historia, el patrimonio y la identidad de Martínez serán los ejes de seis exposiciones que se presentarán el sábado 14 de noviembre durante la XIII Jornada de Historia de la Ciudad. La actividad tendrá lugar de 9:30 a 12:30 en el Concejo Deliberante de San Isidro, ubicado en 25 de Mayo 459, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el Centro de Estudios Históricos de Martínez, la propuesta reunirá a investigadores, profesionales y vecinos para compartir trabajos y relatos sobre distintos aspectos del pasado de la localidad.

El programa incluirá temas tan diversos como el paisaje de la barranca, el legado de Carlos Saavedra Lamas, los orígenes de Martínez, la historia de una de sus calles y la música que marcó a varias generaciones.

Seis exposiciones sobre el pasado y la identidad de Martínez

Las presentaciones comenzarán a las 10 y se desarrollarán en intervalos de 25 minutos. La agenda prevista es la siguiente:



10:00: “Paisaje y gracia de la barranca”, a cargo del arquitecto Jorge Bayá Casal .

“Paisaje y gracia de la barranca”, a cargo del arquitecto .

10:25: “El legado de Carlos Saavedra Lamas en el espacio público e institucional”, por el profesor Omar Fulco .

“El legado de Carlos Saavedra Lamas en el espacio público e institucional”, por el profesor .

10:50: “Diego Nicolás Carman, ¿fundador de Martínez?”, a cargo de Sebastián Freigeiro , bibliotecario y miembro del Instituto Histórico Municipal.

“Diego Nicolás Carman, ¿fundador de Martínez?”, a cargo de , bibliotecario y miembro del Instituto Histórico Municipal.

11:15: “La naturaleza de una calle... García Merou”, por la licenciada Estela Oriana .

“La naturaleza de una calle... García Merou”, por la licenciada .

11:40: “Rock en Martínez. A 40 años del debut de Los Pericos”, a cargo del periodista de rock Sergio Giménez .

“Rock en Martínez. A 40 años del debut de Los Pericos”, a cargo del periodista de rock .

12:05: “El sexenio de la autonomía en el Río de la Plata”, por el doctor Ignacio Miranda Tumbarello.



La programación combinará investigaciones históricas con relatos sobre el paisaje urbano, la cultura y los personajes vinculados con la localidad. Entre los temas se destaca el recorrido por los 40 años del debut de Los Pericos, junto con el análisis del legado de Carlos Saavedra Lamas y los interrogantes sobre los orígenes de Martínez.

Dónde y cuándo será la jornada

La XIII Jornada de Historia de la Ciudad de Martínez se realizará el sábado 14 de noviembre, de 9:30 a 12:30, en el Concejo Deliberante de San Isidro, ubicado en 25 de Mayo 459.

La actividad es organizada por el Centro de Estudios Históricos de Martínez y tendrá entrada libre y gratuita. No requiere inscripción previa ni retiro de entradas.