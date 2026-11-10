Cinco recorridos especiales facilitarán la llegada de los fieles a la misa de León XIV en Luján

El Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, coordinó con Transportes 11 de Junio un esquema especial para la misa del miércoles 11 de noviembre. Habrá servicios de las líneas 500, 501, 502 y 503, con prioridad para personas con movilidad reducida.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, coordinó con la empresa Transportes 11 de Junio SRL un operativo especial de transporte público para facilitar la llegada de los fieles a la misa que el papa León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre, a las 10, en Luján.

La organización contempla servicios de las líneas urbanas 501 y 503 y de las interurbanas 500 y 502. El esquema busca facilitar los traslados de vecinos, peregrinos y visitantes, con prioridad para las personas con movilidad reducida.

La coordinación entre la cartera provincial y la empresa apunta a ordenar la circulación durante la jornada y garantizar conexiones desde distintas localidades hacia las inmediaciones de la Basílica.

Cómo funcionarán los recorridos especiales

Los colectivos llegarán hasta la intersección de las rutas 192 y 7, cerca del acceso a la avenida Nuestra Señora de Luján. Desde allí se organizará la llegada de quienes concurran a la celebración religiosa.

El operativo contempla cinco recorridos:



Desde Cortínez – Ruta 7: por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.

por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.

Desde Open Door: por avenida Cabred y ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín.

por avenida Cabred y ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín.

Desde la estación de Luján: por barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento.

por barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento.

Desde Jáuregui – Autovía 5: por ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

por ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

Desde Navarro – Ruta 47: por ruta 47, Terminal de Colectivos, ruta 5 vieja, estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.



Ante la cantidad de personas que se espera para la visita papal, el Ministerio de Transporte recomendó planificar los traslados con anticipación y respetar las indicaciones del operativo para favorecer una circulación segura y ordenada.