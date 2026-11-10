Malvinas Argentinas construye un nuevo centro de formación laboral con una inversión de $2.600 millones

El edificio se construye en Ing. Adolfo Sourdeaux y tendrá 1.480 metros cuadrados. Ofrecerá capacitación en disciplinas tradicionales como cocina y carpintería, además de programación y manejo de inteligencia artificial.

La capacitación en oficios tradicionales y nuevas tecnologías será el eje del segundo Centro Municipal de Estudios y Formación en Oficios que Malvinas Argentinas construye en Ing. Adolfo Sourdeaux. El proyecto demanda una inversión municipal superior a los $2.600 millones y contará con 1.480 metros cuadrados destinados a actividades educativas y de formación laboral.

El nuevo establecimiento permitirá ampliar la oferta de cursos para los vecinos, con propuestas que incluirán cocina, carpintería, programación y manejo de inteligencia artificial. El edificio se levanta en la intersección de Pasaje Arrieta y José Uriburu, frente al Polideportivo de La Loma, en el barrio Parque Alvear II.

El intendente Leo Nardini recorrió las obras y destacó la posibilidad de extender a otra zona del distrito la experiencia del primer Centro Municipal de Estudios, ubicado en Grand Bourg.

“Tomamos la decisión política de seguir invirtiendo en infraestructura construyendo el segundo Centro Municipal de Estudios, frente al polideportivo de La Loma, en Ing. Adolfo Sourdeaux. Es algo muy importante y ansiado por muchas vecinas y vecinos en estos tiempos tan difíciles, porque les va a dar la oportunidad a miles de personas de capacitarse y tener una salida laboral”, expresó.

Qué cursos ofrecerá el nuevo centro de Malvinas Argentinas

El edificio tendrá una superficie de 1.480 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y planta alta. Fue diseñado como un espacio educativo flexible para desarrollar tanto disciplinas prácticas como teóricas.

Entre las propuestas previstas figuran cocina y carpintería, además de cursos vinculados con tecnologías emergentes, como programación y manejo de inteligencia artificial.

La construcción está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana. Con esta nueva infraestructura, el Municipio busca ampliar las posibilidades de capacitación y acercar herramientas para el acceso al empleo y el desarrollo de emprendimientos.

El antecedente del centro de formación de Grand Bourg

La iniciativa toma como referencia la experiencia del primer Centro Municipal de Estudios, ubicado en Grand Bourg, por el que pasaron más de 6.000 personas que realizaron capacitaciones.

Según señaló Nardini, muchos de quienes participaron de esas propuestas actualmente trabajan o desarrollan emprendimientos relacionados con los conocimientos adquiridos.

“Sabemos, desde la experiencia del primer Centro de Estudios ubicado en Grand Bourg, que hubo más de 6.000 personas que se capacitaron y que muchas hoy están emprendiendo o trabajando de acuerdo con lo que aprendieron en el centro”, sostuvo el intendente.

Además, explicó que el objetivo es replicar esa experiencia en otra zona del distrito y ampliar las alternativas de formación tanto en oficios tradicionales como tecnológicos.

Al referirse a la continuidad de estas políticas, Nardini afirmó: “A contramano de lo que plantean algunos, el cambio se hace trabajando, se hace invirtiendo y teniendo una profunda convicción de que hay que seguir generando oportunidades para nuestra sociedad. Así que estamos muy contentos de ver cómo esos cambios se materializan a través de decisiones políticas”.