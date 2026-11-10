Zivals obtuvo dictamen en Diputados para ser declarado Bien de Interés Histórico Nacional

La iniciativa del diputado Esteban Paulón obtuvo dictamen en la Comisión de Cultura y pasará al área de Presupuesto. En paralelo, la campaña ciudadana ya reúne casi 30.000 firmas contra la expropiación y demolición del histórico comercio de Corrientes y Callao.

El proyecto para declarar a Zivals como Bien de Interés Histórico Nacional obtuvo dictamen en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y quedó en condiciones de avanzar hacia el área de Presupuesto. La iniciativa busca proteger el histórico comercio de Corrientes y Callao, amenazado por el proyecto de expropiación y demolición vinculado con la futura Línea F del subte.

La propuesta fue presentada el 23 de octubre por el diputado nacional Esteban Paulón, bajo el expediente 5681-D-2026, y plantea incorporar el inmueble al régimen de protección establecido por la Ley 12.665.

El avance legislativo se suma a otras expresiones de respaldo institucional y ciudadano. La Legislatura porteña ya había reconocido por unanimidad a Zivals como Sitio de Interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de una iniciativa impulsada por la legisladora Graciana Peñafort.

Mientras continúa el tratamiento parlamentario, la campaña para preservar el local alcanzó casi 30.000 adhesiones. A través de Change.org/salvemoszivals, quienes participan reclaman que se revise el proyecto de expropiación y se busquen alternativas que permitan construir la nueva línea de subte sin demoler el edificio.

Fernando Laviz, integrante de la familia fundadora de Zivals, planteó que la defensa del comercio no implica oponerse a la expansión del transporte público.

"No queremos que la ciudad pierda su identidad, estamos en un mundo donde en nombre del progreso se borra la historia, la arquitectura y el espíritu de los espacios, que justamente hacen única a nuestra ciudad. A nivel mundial, estamos presenciando la desfiguración de los territorios, casi todas las ciudades tienden a ser similares. No estamos en contra del subte, pero queremos ser escuchados con nuestras soluciones alternativas para que se avance con la nueva línea sin tener que demoler un patrimonio que los porteños ya expresaron querer defender", afirmó.

Un abrazo para defender los 55 años de historia

La movilización también tuvo una expresión presencial el sábado 31 de octubre, cuando alrededor de 500 personas participaron de un abrazo simbólico al local, ubicado en la esquina de Corrientes y Callao.

Artistas, músicos, vecinos y clientes se acercaron para manifestar su rechazo a la expropiación. Bajo las consignas #ZivalsNoSeExpropia y #ZivalsNoSeVa, la convocatoria puso en primer plano la defensa de un espacio que lleva 55 años formando parte de la vida cultural porteña.

El reconocimiento nacional que impulsa el proyecto busca preservar el valor histórico y simbólico del inmueble y su trayectoria como punto de encuentro de generaciones de lectores, músicos y artistas.